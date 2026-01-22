Россия выводит из строя HIMARS с помощью Starlink и искусственного интеллекта (Substack, США)

Эксперт Брайен: Россия уничтожает HIMARS при помощи Starlink и ИИ

Русские используют технологии ИИ для уничтожения стоящих на вооружении украинской армии систем HIMARS и ATACMS, пишет эксперт Стивен Брайен на портале Substack. При этом они задействуют терминалы Starlink, которых, по идее, у них не должно быть.

Судя по всему, как минимум часть действующих на Украине российских беспилотников оснащена чипами искусственного интеллекта Nvidia

Стивен Брайен (Stephen Bryen)

Недалеко от села Новобахметьево, почти в 60 км от линии фронта на Украине, модернизированный российский беспилотник "Герань-2" уничтожил мобильную пусковую установку HIMARS. Современная беспилотная война стремительно развивается, и Россия идет в ногу с технологическими новшествами даже в условиях нехватки ключевых компонентов.

HIMARS — одна из лучших американских систем в арсенале Украины. Установка HIMARS может быть снабжена модулем с шестью управляемыми реактивными снарядами или одной ракетой армейского тактического ракетного комплекса ATACMS.

ATACMS — артиллерийская система класса "земля-земля", способная поражать цели далеко за пределами радиуса действия многих других орудий, реактивных снарядов и ряда ракет. Ракеты ATACMS запускаются с платформ HIMARS и MLRS M270 и имеют дальность действия около 300 километров.

С помощью ATACMS полевые командиры могут поражать цели далеко за линией фронта, а благодаря осколочно-фугасной боеголовке весом 225 килограммов ракеты ATACMS могут наносить значительный урон. Новые ракеты ATACMS могут поражать цели с точностью до нескольких метров.

После запуска ракеты ATACMS трудно перехватить. Россия заявляла об их перехвате, но Украина этот факт оспаривает.

Российские средства ПВО, которые, теоретически, могут их остановить, насчитывают:

— С-400 "Триумф", ведущая российская система дальнего радиуса действия с передовыми радарами типа 92Н6 для отслеживания высокоскоростных баллистических целей, которая выпускает несколько типов перехватчиков (например, серии 48Н6), разработанных специально для защиты от баллистических ракет;

— С-300В / С-300ВМ ("Антей-2500"), вариант "В", который, в отличие от стандартного С-300, специально разрабатывался СССР для перехвата тактических баллистических ракет и считается более эффективным, чем стандартная серия С-300П;

— "Бук-М3" — система средней дальности, имеет меньший радиус поражения, но более высокую мобильность. В некоторых отчетах ей приписывают "чистые попадания" по системам ATACMS благодаря быстрому реагированию и специализированным перехватчикам;

— И, наконец, "Панцирь-С1/С2", который обычно используется в качестве объектовой ПВО для защиты более крупных батарей (например, С-400). Он использует комбинацию скорострельных пушек и ракет малой дальности для поражения целей, проникших сквозь систему ПВО дальнего действия.

Проблема русских в том, что большинство их ведущих систем ПВО защищает российскую территорию и находится далеко от поля боя. ATACMS же летает быстро — со скоростью до 3 махов (3700 км/ч). Даже вовремя обнаружив запуск ATACMS, расположенная вдали от поля боя система ПВО вряд ли сможет осуществить перехват просто из-за расстояния.

На практике это означает, что лучший ответ на угрозу ATACMS для русских — обнаруживать и уничтожать пусковые установки упреждающим огнем. Русские могут это сделать с помощью тяжелого ударного оружия (такого, как ракеты "Искандер-М") при условии, что установка ATACMS неподвижна. В то же время использование "Искандеров" накладно: каждая ракета стоит от 2,3 до 2,4 миллиона долларов (информация не подтверждена российскими официальными источниками, — прим. ИноСМИ).

Баллистические ракеты не способны поражать движущиеся цели. HIMARS с системой ATACMS перевозится на пятитонном грузовике (или же на специализированном гусеничном транспортном средстве). Использование беспилотников против атакующих систем возможно, но Украина до недавнего времени неплохо перехватывала российские беспилотники или глушила их средствами РЭБ, затрудняя операторам захват цели.

При обнаружении приближающейся угрозы переместить пусковую установку HIMARS не составит труда, поскольку они размещаются на колесном шасси (по крайней мере, отправленные на Украину).

Русские перепробовали множество решений, но два из них представляются наиболее эффективными: это беспилотники с искусственным интеллектом или же помехоустойчивой электроникой — а в идеале и с тем, и с другим.

На Украине были обнаружены российские беспилотники с искусственным интеллектом, при этом часть их оснащена комплектующими из-за рубежа, включая микросхемы Nvidia. Самая распространенная из них — Nvidia Jetson TX2.

TX2 — это так называемая "система на модуле" (SoM), которая позволяет беспилотнику обрабатывать видеопотоки в режиме реального времени. Она распознает цель (например, танк или артиллерийское орудие) и фиксирует ее автономно, даже если радиосвязь с оператором прервана средствами радиоэлектронной борьбы.

Недавно в российских беспилотниках вместо TX2 были обнаружены микросхемы Nvidia Jetson Orin Nano / Orin. Этот процессор обеспечивает производительность искусственного интеллекта до 40-80 триллионов операций в секунду. Это позволяет беспилотнику сравнивать видимую местность с предварительно загруженными спутниковыми снимками и делает его невосприимчивым к помехам GPS, поскольку он определяет местоположение без спутникового сигнала.

Чипы Jetson разработаны для передового ИИ (в частности, робототехники и "умных" камер), но их производительность чуть ниже пороговых значений, за которыми следует автоматическое эмбарго. Это облегчает их легальную отправку для "гражданского использования" в Китай, откуда они переправляются в Россию.

Российские беспилотники также оснащаются помехоустойчивой электроникой, включая бортовые модемы и антенны. Но самое значительное достижение — оснащение российских БПЛА терминалами Starlink.

Последние две пусковые установки HIMARS были уничтожены как раз беспилотниками "Герань-2" с терминалами Starlink. Терминал передает изображения высокого разрешения, а специальные датчики и прочая электроника картографируют местность, улавливают тепловые всплески и распознают радиолокационные сигнатуры. После этого оператор обрабатывает поступившую информацию, чтобы убедиться, что атакует настоящую пусковую установку HIMARS, а не ложную цель.

Starlink — это система спутникового интернета от международного телекоммуникационного провайдера Starlink Services. Эта "дочка" американской аэрокосмической компании SpaceX обеспечивает покрытие в 150 странах и территориях. Starlink — изобретение Илона Маска и основа военной связи Украины.

Терминалы Starlink любых моделей свободно экспортируются из США без специальной лицензии в большинство стран, на которые не распространяется американское эмбарго. Как именно русские заполучили учетные записи для подключения к Starlink, остается загадкой — возможно, выкрали их с Украины. Сколько терминалов Skylink находится в России, мы не знаем.

Россия внедряет Starlink и на другие модели беспилотников, включая БM-35. В январе 2026 года украинские специалисты впервые подтвердили, что сбитый беспилотник-камикадзе дальнего действия БM-35 был оснащен терминалом Starlink. Это не только позволило управлять дроном в режиме реального времени с территории России, но и повысило его точность и помехоустойчивость.

Starlink также увеличивает радиус действия беспилотников, поскольку позволяет дольше поддерживать связь. Одними из первых к Starlink подключились небольшие беспилотники "Молния" и "Молния-2". Сообщается, что установка мини-терминалов Starlink позволила увеличить их радиус действия с примерно 50 км до более 230 км.

США только начинают использовать Starlink в беспилотниках и отстают от Украины и России. В конце 2025 года Центральное командование США (CENTCOM) развернуло на Ближнем Востоке новую эскадрилью дешевых беспилотных ударных систем LUCAS. Эти БПЛА оснащены терминалами Starlink, благодаря чему поддерживают стабильную видеотрансляцию и сохраняют надежное управление даже в отдаленных районах и в условиях радиоэлектронной борьбы.

SpaceX также разработала специально для Пентагона систему Starshield ("Звездный щит"). Она использует ту же спутниковую группировку, что и Starlink, но с шифрованием "военного уровня" и возможностью передачи засекреченной правительственной информации. Армия и ВВС США уже внедряют эти терминалы в различные беспилотные системы.

Китай объявил Starlink вне закона и разрабатывает способы глушения сигнала или даже физического уничтожения спутников Starlink, одновременно развивая собственные спутниковые группировки для неуклонно ширящегося арсенала беспилотников. Помимо прочего, следует упомянуть:

Qianfan ("Цяньфань" или "Тысяча парусов") на данный момент использует около 100 спутников, а в будущем планируется до 15 000;

Guowang ("Гован" или "Национальная сеть") в настоящее время находится в стадии испытаний, при этом запланировано 13 000 спутников;

Honghu-3 ("Хонху") из 10 000 спутников находится на стадии планирования.

Китай также обладает обширными возможностями искусственного интеллекта и доступом к американским технологиям и товарам в этой области — который, к слову, значительно упростился благодаря недавно предпринятой администрацией Трампа либерализации экспорта, особенно Nvidia.

России не хватает промышленной и коммерческой инфраструктуры, поэтому ей приходится приобретать ключевые комплектующие в других странах, в том числе в США и странах НАТО.

Русские утверждают, что создают аналог Starlink, но возможности России по запуску космических ракет отстают, особенно в области многоразовых пусков, играющих важнейшую роль для SpaceX.

Несмотря на это, Россия успешно конкурирует в гонке беспилотников и продемонстрировала, что ей вполне по силам выводить из строя важнейшие вооружения вроде тех же HIMARS недорогими беспилотниками.