Финская компания расширяет доступ ВСУ к всепогодным спутниковым снимкам

Финская аэрокосмическая компания ICEYE («Ледяной глаз»), производитель и оператор микроспутников, объявила о договоренностях с Министерством обороны Украины по расширению доступа для нужд ВСУ к высококачественным SAR-снимкам своей спутниковой группировки. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте компании 19 января.

Радиолокационное синтезирование апертуры (Synthetic Aperture Radar, SAR) — способ, который позволяет получать радиолокационные изображения поверхности планеты и находящихся на ней объектов независимо от метеоусловий и времени суток с детальностью, сравнимой с аэрофотоснимками. Доступна съемка через кроны деревьев. Типичное разрешение изображений со спутника 4-го поколения Gen 4 компании ICEYE — до 16 см с зоной покрытия 400 км. Это позволяет получать больше изображений за один проход по орбите и более высокую частоту повторных посещений, в результате чего получаются снимки SAR высочайшей точности.

Для военных такие снимки позволяют поддерживать постоянную ситуационную осведомленность в реальном времени на тактическом уровне. Для ВСУ технология SAR особенно ценна тем, что она работает ночью и сквозь облака, в то время как традиционные оптические сенсоры часто блокируются погодой, туманом или дымом, подчеркивается в пресс-релизе. Технология электронного управления лучом ICEYE позволяет получать десятки изображений с высоким разрешением всего за несколько минут спутниковой съёмки.

Комментарий старшего вице-президента по продуктам данных аэрокосмической компании Джона Картрайта:

ICEYE твёрдо стоит на стороне Украины в этих враждебных действиях и глубоко привержена укреплению безопасности всей Европы — обеспечивая наших союзников самыми лучшими, готовыми к использованию данными именно тогда, когда они нужнее всего.

Сразу после начала конфликта в 2022 году финский стартап ICEYE наладил сотрудничество с украинскими военными. Тогда компания передала в полное распоряжение правительства Украины возможности одного из своих орбитальных SAR-спутников, а также гарантировала, чтобы коммерческие снимки не попадали к странам или структурам, враждебным Киеву.

По состоянию на 2025 год в России нет полноценных коммерческих радиолокационных спутников на орбите, однако частные компании проявляют интерес к этому сегменту. Как минимум две частные компании в РФ работают с радиолокационными снимками, но как дистрибьюторы, а не операторы собственных SAR-спутников.

В 2020 году в РФ был запущен проект SR SAR частной компании SR Space (АО «СР Спейс»), направленный на создание группировки малых радарных спутников с синтезированной апертурой для съёмки Севморпути и арктической зоны, инфраструктуры нефтегазовых компаний, промышленных и природных объектов, мониторинга в интересах государства и частных заказчиков. В апреле 2025 года счета компании были заморожены Федеральной налоговой службой, а в августе суд объявил SR Space банкротом.

Финская ICEYE всего несколько лет назад начинала как обычный коммерческий стартап. В феврале 2022 года компания собрала в общей сложности 304 миллиона долларов и получила финансирование серии D в размере 136 миллионов долларов. На сегодня ICEYE обладает крупнейшей в мире спутниковой группировкой с радарами с синтезированной апертурой (РСА).

У нас известно лишь о запуске на орбиту тяжелого спутника радиолокационного наблюдения «Обзор-Р» (Obzor-R / Strata Obzora-R) с синтезированной апертурой (SAR) в конце декабря 2025 года. Запуск был осуществлён с космодрома Плесецк на ракете-носителе «Союз-2.1а». Разработчик и производитель — АО РКЦ «Прогресс» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Масса аппарата порядка 4 тонн, он оснащен радиолокационной станцией с синтезированной апертурой на базе активной фазированной антенной решетки (АФАР) для круглосуточного и всепогодного наблюдения земной поверхности. По данным международных космических каталогов, в текущий момент спутник числится как состоящий в стадии ввода в эксплуатацию (commissioning), то есть он находится на орбите и проходит начальные испытания с последующим выходом на рабочие параметры. Связь с аппаратом установлена, телеметрия и базовые системы функционируют стабильно.