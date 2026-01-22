Новый командующий должен модернизировать албанский флот

Контр-адмирал Арсен Мулладж назначен новым командующим ВМС Албании. Как отмечает Naval Today, это решение знаменует собой ключевую смену руководства в рамках усилий правительства страны по ускорению модернизации военно-морского флота.

Как уточняет издание, Мулладж сменил на посту командующего вице-адмирала Аднанда Агастру. На церемонии передачи полномочий присутствовал министр обороны Албании Пирро Венгу, который охарактеризовал смену командования как часть профессиональной преемственности и укрепления лидерства в Вооруженных силах.

Вступление в должность командующего ВМС Албании Арсена Муладжа Albanian Ministry of Defense

В своем выступлении Венгу подтвердил планы правительства Албании по восстановлению и модернизации военно-морских сил, назвав эту сферу национальным стратегическим приоритетом.

"За более чем 30 лет переходного периода ВМС постепенно ослабели и полагались в основном на профессионализм своего персонала – мужчин и женщин в военной форме, особенно там, где не хватало ресурсов, оборудования, судов и систем поддержки. Я искренне надеюсь, что в ближайшие месяцы и годы вместе с новым командующим и всем штабом мы сможем обеспечить постепенное восстановление", – сказал он.

Один из главных приоритетов албанского правительства – восстановлении роли Албании в Адриатико-Ионическом регионе. Венгу подчеркнул, что для реализации этой задачи необходимы современные средства, включая военные корабли и суда материально-технического обеспечения, а также постоянные инвестиции.

Пирро Венгу добавил, что правительство выделило средства и создало благоприятную правовую основу для возрождения на военно-морской базе "Паша Лиман" стратегически важного судостроительного завода.

Naval Today напоминает, что в прошлом году итальянская судостроительная компания Fincantieri и албанская компания Kayo, специализирующаяся на развитии стратегической промышленной инфраструктуры, подписали меморандум о сотрудничестве в рамках создания совместного предприятия, занимающегося строительством и обслуживанием военно-морских судов в Албании.

На данный момент, по официальным данным, в составе ВМС Албании числятся пять артиллерийских и патрульных катеров, а также два вспомогательных судна. Их возраст превышает 50 лет.