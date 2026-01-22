В Японии испытали маневренную противокорабельную ракету

Во вторник, 20 января, японское Агентство по закупкам, технологиям и логистике (ATLA) отчиталось об испытаниях прототипа новой противокорабельной ракеты берегового базирования, которая применяет сложные маневры уклонения на финальном отрезке траектории. Как отмечает Navy Recognition, эта информация появилась на фоне активизации усилий Токио по усилению сдерживания потенциального противника вокруг архипелага Наньша (Спратли) и на ключевых морских направлениях подхода к японскому архипелагу.

Издание обращает внимание, что на видеозаписи ATLA на заключительной этапе полета ракета совершает продолжительное вращательное движение по спирали (в авиации – "бочка"). Маневр, выполняемый на очень малой высоте над морем, должен значительно осложнить перехват боеприпаса в тот момент, когда время реакции минимально, а возможности обороны наиболее ограничены.

Новая противокорабельная ракета для японских Сил самообороны ATLA

"Такое решение нацелено на противодействие оборонительной архитектуре ближнего радиуса действия, – поясняет Navy Recognition. – Непрерывно вращающаяся ракета быстро изменяет видимый угол атаки, характеристики радиолокационного отражения и скорость изменения направления полета, что ухудшает работу систем сопровождения и управления огнем. Системы ближнего боя на основе артиллерийских орудий и электронно-оптических модулей особенно подвержены негативных факторам при таком движении, поскольку алгоритмы должны постоянно пересчитывать точки прицеливания в условиях жесткого временного давления".

В японских отчетах новая система обычно упоминается как "Новая противокорабельная ракета" или "Ракета островной обороны", что, по мнению Navy Recognition, свидетельствует о том, что она должна стать заменой семейства противокорабельных ракет "Тип-12".

В рамках японской концепции распределенной береговой обороны ракеты, развернутые на нескольких островах, предназначены для сдерживания морских сил противника. При таком подходе прорыв последнего эшелона обороны вражеских кораблей становится решающим требованием, а не второстепенным фактором.

Navy Recognition указывает на компактный планер крылатой ракеты, оптимизированный для полетов на малых высотах. Выдвижные крылья и конфигурация с двумя вертикальными стабилизаторами соответствуют необходимости сбалансировать аэродинамическую эффективность, маневренность и внутренний объем. Форма воздухозаборника и общая геометрия, вероятно, говорят о сниженной радиолокационной заметности, а не об экстремальной скорости. "Таким образом, сделан акцент на живучесть за счет управления траекторией и поведением на конечном участке полета, а не на сверхзвуковой или гиперзвуковой скорости", – делает вывод издание.

Двигательная установка новой ракеты обеспечивает дозвуковую скорость при увеличенных дальности и продолжительности полета. Японские источники предполагают, что это компактный турбовентиляторный двигатель, созданный на основе линейки двигателей KJ300 компании Kawasaki.

Система наведения и целеуказания сочетает инерциальную навигацию и спутниковое наведение на среднем участке траектории с многорежимной головкой самонаведения для поражения цели на конечном участке. Японские наблюдатели указывают на использование радиочастотных и инфракрасных датчиков, что позволяет ракете действовать в сложных условиях и сохранять способность различать цели при наличии средств противодействия.