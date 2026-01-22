Войти
Клин клином вышибают: Белоруссия показала переносной перехватчик дронов

333
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Белорусская научно-исследовательская организация ЛЭМТ показала на выставке UMEX 2026 (Абу-Даби, ОАЭ) полноразмерный макет переносной системы противодействия БПЛА на малой дальности, механизм действия которой можно описать фразой «клин клином вышибают». Он заключается в отстреле дрона-перехватчика для физического поражения небольших беспилотников.

Новое портативное изделие построено вокруг перехватчика, работающего по принципу тарана. Наведение на цель осуществляется с помощью ГСН, объединяющей видеокамеру и ИК-сенсор. Их совместная работа позволяет обнаруживать и отслеживать воздушные цели с низким контрастом или в условиях ограниченной видимости.

Пусковая установка, похожая на винтовку, оснащается с дульной части дроном-перехватчиком. Она оснащена плечевым упором и передней рукояткой. Как заявляется, угол отстрела может достигать 90° (что облегчает поражение зависающих или низколетящих целей). В носовой части перехватчика установлен оптико-электронный модуль, в котором расположены видео- и тепловые датчики.

Вес БЧ перехватчика составляет до 3 кг, а общая масса системы, включая ПУ и беспилотник, – 6 кг. Максимальная дальность полёта дрона – до 6 км, продолжительность – около 10 минут, предельная скорость – до 200 км/ч.

Дальность захвата цели зависит от её типа: для небольших квадрокоптеров, таких как Phantom 4, она составляет 200 м, для более крупных платформ, например, Matrice 300, – 400 м, для ещё более габаритных дронов типа Matrice 600, – 500 м.

  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
ОАЭ
Проекты
БПЛА
