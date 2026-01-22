Войти
Военное обозрение

Бундесвер испытывает конопляные волокна в качестве армирующего материала

309
1
0

Источник изображения: topwar.ru

Как заявляют в лаборатории строительной инженерии Мюнхенского университета бундесвера, 10 лет назад почти никто не интересовался испытаниями на взрывостойкость стальных пластин или воздействием взрывов на болты. Сегодня всё иначе. Лаборатория превратилась в демонстрационный зал для исследований двойного назначения. Сюда постоянно приезжают представители ведомств, компаний и международные партнёры, чтобы посмотреть, как могут выглядеть защитные системы будущего.

В лаборатории анализируют поведение строительных материалов под воздействием температуры и вибрации и разрабатывают изделия, которые повышают устойчивость объектов, в частности, военных и стратегически значимых. Немецкие специалисты поясняют по этому поводу:

Наша цель – поднять уровень защиты конструкций на новую ступень.

Они работают над анализом и оценкой существующих и над разработкой перспективных строительных материалов. Например, изучается, как винты, швы и соединения реагируют на высокодинамичные нагрузки. До сих пор такие данные были строго конфиденциальными или попросту отсутствовали:

В настоящее время мы создаём фундаментальные знания, которых ещё нет в гражданском инженерном секторе.

Так, разрабатываются модульные системы защиты: стальные конструкции или сэндвич-панели, предназначенные для противодействия взрывам. Развивается 3D-печать, позволяя получать более лёгкие и прочные материалы:

Помимо оценки стали, бетона и 3D-печати, инженеры теперь также тестируют коноплю или волокна хмеля в качестве альтернативного армирующего материала. Натуральные волокна лёгкие, обладают высокой прочностью на разрыв и экологичны.

При намокании конопляного волокна, равно как и волокна из хмеля, прочность изделия значительно увеличивается. Но и без намокания прочность изделий из конопляного котонина значительно выше изделий их волокон на основе хлопка.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
1 комментарий
№1
22.01.2026 13:00
Конопля рулит! Теперь в бундесвере не будет отбоя от новобранцев!
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 13:41
  • 13666
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.01 13:00
  • 1
Бундесвер испытывает конопляные волокна в качестве армирующего материала
  • 22.01 12:36
  • 92
МС-21 готовится к первому полету
  • 22.01 06:27
  • 0
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 22.01 03:18
  • 0
О стратегии, тактике, и требованиях к бронетанковой технике в СА 60-80-ых гг. XX в.
  • 22.01 00:32
  • 1
В США новый российский «Амур» сочли обреченным
  • 22.01 00:06
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о сражении между M1E3 Abrams и Т-14 «Армата»"
  • 21.01 23:11
  • 1
Как остаться в живых, если грянет третья мировая: Россия предрекла Британии "конец" (The Mirror, Великобритания)
  • 21.01 22:51
  • 4
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 21.01 19:09
  • 5
Суд арестовал имущество и деньги Чубайса в рамках нового иска «Роснано»
  • 21.01 11:02
  • 1
Новый выставочный центр «Буран» открылся в Музейном комплексе в Верхней Пышме
  • 21.01 03:05
  • 0
Сравнение платформы "Армата" с запускаемым в серию в этом году Т-90М2 (по имеющейся о них информации))
  • 20.01 19:24
  • 0
И еще о танках: проект Т-90М2 "Рывок-1", по планам - в серии с 2026/2027 г.
  • 20.01 18:27
  • 0
Комментарий к "В новом М1Е3 Abrams повторяются некоторые идеи танка из КНДР 2017 года"
  • 20.01 16:45
  • 1
"Калашников": автомат для штурмовиков АК-12К сконструировали за полгода