ВС Польши получили седьмой арендованный вертолет AH-64D "Апач"

ЦАМТО, 21 января. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 19 января сообщил о прибытии в состав 1-й бригады армейской авиации Сухопутных войск Польши седьмого ударного вертолета AH-64D "Апач".

Поставка выполнена в рамках подписанного с властями США в феврале 2025 года пакета соглашений о предоставлении ВС Польши в лизинг 8 вертолетов AH-64D "Апач". Как и ранее поставленные, седьмой вертолет будет применяться для обучения личного состава ВС Польши.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2024 года Агентство вооружений МНО Польши подписало с правительством США контракт стоимостью около 10 млрд. долл. на поставку Вооруженным силам страны 96 ударных вертолетов AH-64E "Апач", предоставление логистического пакета и пакета обучения. В заказ также входит поставка боевых средств и запасных частей. Ожидается, что поставки будут выполнены в течение 2028-2032 гг.

Одновременно была достигнута договоренность о передаче ВС Польши в лизинг партии бывших в эксплуатации AH-64D "Апач" для применения в промежуточный период до принятия новых вертолетов на вооружение.

Пакет соглашений, которым инициирована процедура предоставления ВС Польши в лизинг вертолетов AH-64D "Апач", Агентство вооружений МНО Польши подписало в феврале 2025 года. Помимо поставки техники, соглашения предусматривают оказание поддержки и обучение личного состава ВС Польши. Общая стоимость данных контрактов составляет около 300 млн. долл.

AH-64D будут поставлены в подразделения 1-й бригады армейской авиации СВ Польши (Иновроцлав), где организован процесс подготовки летного и технического состава.

Первая партия вертолетов AH-64D была передана 1-й бригаде армейской авиации Сухопутных войск 17 июня 2025 года. Предполагалось, что поставка будет выполнена до конца 2025 года, но по каким-то причинам график был нарушен.

После поставки новых AH-64E Польша станет вторым по количественному составу оператором вертолетов "Апач" в мире после США. AH-64E будут размещены на базах в Иновроцлаве, Свиднике и Мальборке. Они заменят состоящие на вооружении вертолеты Ми-24.