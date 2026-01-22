Войти
ЦАМТО

ВС Польши получили седьмой арендованный вертолет AH-64D "Апач"

273
0
0
AH-64D
AH-64D.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 21 января. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 19 января сообщил о прибытии в состав 1-й бригады армейской авиации Сухопутных войск Польши седьмого ударного вертолета AH-64D "Апач".

Поставка выполнена в рамках подписанного с властями США в феврале 2025 года пакета соглашений о предоставлении ВС Польши в лизинг 8 вертолетов AH-64D "Апач". Как и ранее поставленные, седьмой вертолет будет применяться для обучения личного состава ВС Польши.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2024 года Агентство вооружений МНО Польши подписало с правительством США контракт стоимостью около 10 млрд. долл. на поставку Вооруженным силам страны 96 ударных вертолетов AH-64E "Апач", предоставление логистического пакета и пакета обучения. В заказ также входит поставка боевых средств и запасных частей. Ожидается, что поставки будут выполнены в течение 2028-2032 гг.

Одновременно была достигнута договоренность о передаче ВС Польши в лизинг партии бывших в эксплуатации AH-64D "Апач" для применения в промежуточный период до принятия новых вертолетов на вооружение.

Пакет соглашений, которым инициирована процедура предоставления ВС Польши в лизинг вертолетов AH-64D "Апач", Агентство вооружений МНО Польши подписало в феврале 2025 года. Помимо поставки техники, соглашения предусматривают оказание поддержки и обучение личного состава ВС Польши. Общая стоимость данных контрактов составляет около 300 млн. долл.

AH-64D будут поставлены в подразделения 1-й бригады армейской авиации СВ Польши (Иновроцлав), где организован процесс подготовки летного и технического состава.

Первая партия вертолетов AH-64D была передана 1-й бригаде армейской авиации Сухопутных войск 17 июня 2025 года. Предполагалось, что поставка будет выполнена до конца 2025 года, но по каким-то причинам график был нарушен.

После поставки новых AH-64E Польша станет вторым по количественному составу оператором вертолетов "Апач" в мире после США. AH-64E будут размещены на базах в Иновроцлаве, Свиднике и Мальборке. Они заменят состоящие на вооружении вертолеты Ми-24.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
AH-64
Ми-24
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 13:41
  • 13666
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.01 13:00
  • 1
Бундесвер испытывает конопляные волокна в качестве армирующего материала
  • 22.01 12:36
  • 92
МС-21 готовится к первому полету
  • 22.01 06:27
  • 0
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 22.01 03:18
  • 0
О стратегии, тактике, и требованиях к бронетанковой технике в СА 60-80-ых гг. XX в.
  • 22.01 00:32
  • 1
В США новый российский «Амур» сочли обреченным
  • 22.01 00:06
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о сражении между M1E3 Abrams и Т-14 «Армата»"
  • 21.01 23:11
  • 1
Как остаться в живых, если грянет третья мировая: Россия предрекла Британии "конец" (The Mirror, Великобритания)
  • 21.01 22:51
  • 4
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 21.01 19:09
  • 5
Суд арестовал имущество и деньги Чубайса в рамках нового иска «Роснано»
  • 21.01 11:02
  • 1
Новый выставочный центр «Буран» открылся в Музейном комплексе в Верхней Пышме
  • 21.01 03:05
  • 0
Сравнение платформы "Армата" с запускаемым в серию в этом году Т-90М2 (по имеющейся о них информации))
  • 20.01 19:24
  • 0
И еще о танках: проект Т-90М2 "Рывок-1", по планам - в серии с 2026/2027 г.
  • 20.01 18:27
  • 0
Комментарий к "В новом М1Е3 Abrams повторяются некоторые идеи танка из КНДР 2017 года"
  • 20.01 16:45
  • 1
"Калашников": автомат для штурмовиков АК-12К сконструировали за полгода