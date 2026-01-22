Войти
Российские военные в зоне СВО получат обновлённую версию ППК-20

Источник изображения: topwar.ru

Пистолет-пулемет ППК-20 в этом году пойдет в войска в модернизированном виде, специалисты концерна «Калашников» усовершенствовали оружие по итогам боевого применения в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Концерн в рамках выполнения госконтракта на 2026 год приступил к изготовлению новых пистолетов-пулеметов ППК-20 в обновленном виде. Подробности модернизации не сообщаются, лишь отмечается, что они коснулись некоторых тактико-технических и эргономических характеристик, также расширена линейка применяемых патронов. Оружие стало технологичнее. Ранее сообщалось, что изменения коснулись конструкции затвора и возвратного механизма.

Концерн «Калашников» приступил к выполнению договорных обязательств 2026 года на изготовление 9-мм пистолетов-пулеметов Калашникова ППК-20, усовершенствованных на опыте эффективного боевого применения, в том числе в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Источник изображения: topwar.ru

Пистолет-пулемет ППК-20 разработан в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Витязь-МО» на базе серийно выпускаемого с 2005 года ПП «Витязь-СН» с учетом замечаний и недостатков, выявленных в ходе его эксплуатации. Общая длина — 600-660 мм, масса без боеприпасов — 2,7 кг, длина ствола 182 мм, патрон — 9х19 Luger, емкость магазина — 30 патронов. ППК-20 назван в честь Виктора Михайловича Калашникова (1942-2018) – сына легендарного советского конструктора-оружейника.

