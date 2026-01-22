Войти
ЦАМТО

Беларусь налаживает системное партнерское сотрудничество с Чадом в сфере ВТС

315
0
0
Дмитрий Пантус
Дмитрий Пантус.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 21 января. В период с 19 по 21 января состоялся визит белорусской делегации во главе с председателем Госкомвоенпрома Республики Беларусь Дмитрием Пантусом в Республику Чад.

Этот визит стал логичным продолжением курса на укрепление межгосударственных связей и ознаменовал выход на новый уровень практического взаимодействия с ключевыми странами Африканского континента.

Программа первого дня была посвящена серии встреч и переговоров с министром по вопросам национальной обороны, ветеранов и жертв войны Республики Чад генералом Иссаком Малуа Джамуссом, руководителями видов и командований Вооруженных сил, руководством силового блока, а также структурных подразделений военного ведомства Республики Чад. В центре внимания сторон были не только текущие потребности, но и комплексный анализ современных вызовов и угроз в регионе. Белорусская сторона подробно представила возможности своего ВПК в области модернизации вооружений, поддержки силовых ведомств, подготовки кадров и передачи технологий.

Продолжение визита было посвящено обсуждению будущего формата сотрудничества. По итогам переговоров между Госкомвоенпромом и профильными ведомствами Республики Чад был подписан Меморандум о взаимопонимании, закладывающий прочную основу для дальнейшего взаимодействия.

Визит и подписанный документ демонстрируют переход от эпизодических контактов к системному, прогнозируемому и долгосрочному стратегическому партнерству. Республика Беларусь, обладающая суверенным и конкурентоспособным ВПК, подтверждает свою роль как надежного поставщика технологий безопасности.

Данный визит дал уверенный старт новой главе отношений между Беларусью и Чадом, говорится в сообщении Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Чад
