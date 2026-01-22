Ответ на провал класса Constellation: подробности проекта нового фрегата FF(X)

Источник изображения: topwar.ru

В ходе симпозиума Ассоциации надводного флота (SNA 2026) американские военные раскрыли подробности о новом проекте фрегатов класса FF(X). Он должен быть запущен в ответ на провал программы постройки фрегатов Constellation, которая была прекращена в ноябре 2025 года из-за значительных задержек и существенного роста затрат.

FF(X) должны быть созданы на базе больших патрульных кораблей (формально – «катеров») класса Legend, долгое время используемых Береговой охраной США. Согласно информации с SNA 2026, американцы намерены построить 50-65 фрегатов FF(X).

Патрульные корабли, адаптированные под роль фрегата, будут иметь длину около 128 м, ширину примерно 16,5 м и обладать водоизмещением 4750 тонн. Скорость хода составит до 28 узлов, ожидаемая дальность плавания – 12 тыс. морских миль, автономность – 60 дней. Экипаж будет представлен 148 офицерами и матросами.

Корабли планируется оснастить 57-мм пушкой, станцией с 30-мм автоматической пушкой и ракетным вооружением, которое будет состоять из ПУ для 16 ПКР NSM или 48 Hellfire (которые также будут выступать в роли ПКР), расположенных на корме, сразу за полётной палубой. Там также может размещаться контейнер со специализированным оборудованием или дополнительными средствами поражения. Зенитное вооружение будет включать одну 21-ячеечную ПУ ЗРК Mk 49 RAM.

Основным радаром станет AN/SPS-77. Фрегаты будут оснащены комплексом РЭБ AN/ALQ-32(V)6 и ПУ для отстрела ложных целей Nulka. Корабли также будут иметь полётную палубу и ангар, позволяющие эксплуатировать и базировать БПЛА или вертолёты.

Фрегаты класса FF(X) будут дополнять более крупные боевые корабли, такие как эсминцы и планируемые линкоры. Они будут действовать в менее опасных водах и отвечать за такие задачи, как сопровождение кораблей, перехват, противодействие беспилотникам и борьбу с надводными целями.

Развёртывание фрегатов, например, для операций по борьбе с наркотиками, оправдано их значительно ограниченными боевыми возможностями, которые ставят их ближе к корветам.

Представленная в настоящее время конфигурация FF(X) может оказаться не окончательной. Заказ кораблей будет осуществляться партиями, которые могут значительно отличаться. Не исключено, что они будут перевооружены, в том числе оснащены вертикальными ПУ.