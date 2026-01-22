Войти
США продолжат обслуживание ЗРК "Пэтриот" ВС Кувейта – DSCA

Американский зенитный ракетный комплекс «Пэтриот»
Американский зенитный ракетный комплекс «Пэтриот».
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / U.S. Army photo by Capt. Adan Cazarez

ЦАМТО, 21 января. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Кувейту в рамках программы "Иностранные военные продажи" оборудования и предоставление услуг для обеспечения поддержки и технического обслуживания ЗРК "Пэтриот".

Полная стоимость заказа может составить 800 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 14 января.

Правительство Кувейта обратилось к США с запросом о возможности закупки оборудования и предоставления услуг, связанных с поддержкой и техническим обслуживанием ЗРК "Пэтриот".

Запрос включает запасные части; хранение и оценку устаревания; контрольные пуски, обеспечение надежности хранения; поддержку общего и национального Центра обслуживания ракет "Пэтриот" PAC-3 (P3MSC); поддержку операторов и технического персонала; поддержку процесса разработки испытательной программы; руководства и техническую документацию; оборудование для обучения и подготовку личного состава; инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны правительства США и подрядчиков; проведение исследований и обзоров; транспортировку; а также другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США, позволяя усилить обороноспособность ключевого союзника вне НАТО на Ближнем Востоке.

В уведомлении отмечается, что реализация программы по обслуживанию ЗРК "Пэтриот" расширит возможности ВС Кувейта по противодействию существующим и перспективным угрозам, позволяя поддерживать более высокий уровень боеготовности, одновременно достигая целей модернизации оборудования и повышения уровня профессионализации личного состава. При этом ВС Кувейта не испытают затруднений при принятии прошедшего техническое обслуживание оборудования на вооружение.

Основными подрядчиками проекта выбраны компании RTX Corporation, Lockheed Martin, LEIDOS и KBR. В случае заключения каких-либо связанных с продажей компенсационных соглашений, их условия будут определены в ходе переговоров между покупателем и подрядчиком.

Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

  • В новости упоминаются
Страны
Кувейт
США
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
NATO
