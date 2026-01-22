В России разработали полностью отечественное решение по мокрому выхлопу

Войти
Петербургская компания "НПП Эквилибриум" разработала линейку систем мокрого выхлопа, которые работают с судовыми двигателями в диапазоне мощности от 10 до 600 кВт. Как подчеркивают разработчики, это полностью российское решение, предоставляющее альтернативу изделиям таких зарубежных поставщиков, как Vetus, Halyard, Whisper Power и т.п.

Как пояснил гендиректор компании Никита Максимов, система мокрого выхлопа "РОКОТ" состоит из нескольких компонентов. Это узел орошения, водяной замок, блок аварийно-предупредительной сигнализации и водораспределительный узел.

Система мокрого выхлопа "РОКОТ"

ООО "НПП Эквилибриум"

Водяной замок (система мокрого выхлопа)

ООО "НПП Эквилибриум"

Водораспределительный узел (система мокрого выхлопа)

ООО "НПП Эквилибриум"


В частности, узел орошения обеспечивает эффективный расход воды, снижает противодавление и контролирует температуру, а водораспределительный узел регулирует подачу воды в выхлопную магистраль.

"Данные компоненты обеспечивают орошение и впрыск. В конструкции используются гидравлические элементы, предотвращающие попадание как забортной воды, так и воды из впрыска в коллекторную группу двигателя, а также неметаллические гибкие патрубки и элементы шумопоглощения, которые помогают снизить акустическую нагрузку на экипаж и пассажиров", – рассказал Никита Максимов.

По его словам, основные проблемы с такими системами возникают при организации выхлопа в борт, что приводит к дополнительному шуму, вибрации, повышенным температурам и воздействию противодавления. Все это негативно сказывается на эксплуатации судовых дизелей. Система "РОКОТ" разрабатывается таким образом, чтобы минимизировать и решать эти проблемы.

"Мы специализируемся на расчете противодавления, математическом и гидравлическом моделировании работы таких систем, – отметил гендиректор "НПП Эквилибриум". – Это позволяет точно подобрать комплект оборудования, исходя из производительности двигателя. Мы заранее определяем скорости движения сред, рабочие параметры давления, температуры в разных точках. Также мы не допускаем избыточного количества элементов в системе, что снижает конечную стоимость данного оборудования".

Никита Максимов подчеркнул, что система "РОКОТ" разработана в строгом соответствии с требованиями правил Российского морского регистра судоходства и Российского классификационного общества. Оборудование поставляется с необходимыми сертификатами. "Мы предоставляем монтажные инструкции и эксплуатационную документацию, которые позволяют надежно и без проблем использовать данную систему", – добавил он.

Также глава "НПП Эквилибриум" отметил, что система предлагается по конкурентной цене со сроками поставки кратно меньшими, чем у иностранных поставщиков. При этом российская разработка не уступает импортным образцам по качеству и обеспечена сервисной поддержкой на территории России.

Ранее компания разработала систему успокоения качки и компенсации крена "БАЛАНС", которая включает комплект дистанционно-управляемой арматуры, контрольно-измерительную аппаратуру и шкаф управления. При интеграции воздушного нагнетателя или насоса появляется дополнительная возможность обеспечивать компенсацию крена при работах с краном или выполнении прочих операций, изменяющих крен судна.

