Конфликт из-за Гренландии сорвал послевоенную сделку по Украине (Financial Times, Великобритания)

FT: конфликт из-за Гренландии сорвал важную сделку по Украине

Споры вокруг Гренландии и анонсированного Трампом "Совета мира" затмили украинскую повестку, которую ранее планировалось обсуждать на форуме в Давосе, пишет Financial Times. Проект соглашения об экономической поддержке Украины в итоге был положен под сукно.

Противодействие со стороны Европы попыткам президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию и его предложению создать "Совет мира" помешало достижению соглашения об экономической поддержке Украины после окончания боевых действий. В результате появились опасения, что углубляющийся трансатлантический раскол может подорвать единство Запада в вопросе помощи Киеву.

По словам шести чиновников, запланированное на этой неделе объявление о "Плане процветания" на сумму 800 миллиардов долларов, который должен был быть согласован Украиной, Европой и Соединенными Штатами на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, было отложено. Такое решение было принято из-за глубоких разногласий между европейскими столицами и Вашингтоном по поводу Гренландии и предложения Трампа по созданию "Совета мира", который будет курировать ситуацию в Газе и заниматься другими глобальными конфликтами. "Пока ничего не подписано", — сказал один из чиновников.

Другой участник дискуссии отметил, что европейские столицы не могут игнорировать действия президента США в отношении Гренландии, одновременно стремясь к прогрессу в других вопросах, связанных с Трампом, таких как ситуация на Украине. "Сейчас никто не настроен устраивать грандиозное шоу вокруг соглашения с Трампом", — заявил третий чиновник, добавив, что спор вокруг Гренландии и "Совета мира" затмил украинскую тему, о которой планировалось говорить ранее. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести пошлины на товары восьми европейских союзников по НАТО в ответ на их решение разместить войска на датском арктическом острове Гренландия для проведения военных учений. По словам европейских чиновников, это спровоцировало самый серьезный трансатлантический кризис за последние десятилетия. Он также вызвал беспокойство в европейских столицах, пригласив их присоединиться к "Совету мира".

Многие в Европе опасаются, что этот Совет может заменить собой ООН как основной форум для урегулирования глобальных конфликтов. Большинство стран ЕС отклонило приглашения, а решение пригласить президента России Владимира Путина в Совет только усилило существующие опасения по поводу проекта, как утверждают источники, знакомые с ситуацией. Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от участия в "Совете мира", сославшись на опасения по поводу компетенций этого органа.

Германия, в свою очередь, заявила, что присоединится к "Совету мира" только при условии, что его "деятельность будет полностью совместима с существующими международно-правовыми нормами". Владимир Зеленский заявил журналистам во вторник, что ему "очень сложно представить" участие страны в одном органе вместе с Путиным. "Я обеспокоен любым расфокусом во время полномасштабного конфликта, — добавил он, отвечая на вопрос о смене приоритетов в Давосе. — Я не считаю, что эти темы [Гренландия и Украина] можно рассматривать как взаимозаменяемые".

"План процветания" — это экономическая компонента более широкого мирного плана, который обсуждается между Соединенными Штатами, Киевом и европейскими столицами. Этот план направлен на то, чтобы помочь Украине восстановиться после почти четырехлетнего военного конфликта. Напряженность между Соединенными Штатами и европейскими столицами, возникшая на этой неделе из-за ситуации вокруг Гренландии, помешала переговорам между высокопоставленными представителями органов национальной безопасности, сообщили три источника, знакомые с ходом обсуждений. По их словам, Вашингтон не направил своего представителя на переговоры в понедельник вечером.

"Настроение изменилось, — заявил один из высокопоставленных дипломатов ЕС, имея в виду Гренландский кризис, который побудил блок пообещать ответные меры в случае, если Трамп осуществит свою угрозу. — Он перешел черту, и мы не можем делать вид, что все в порядке". Шесть чиновников заявили, что "План процветания" откладывается на неопределенный срок, но может быть подписан позже. Зеленский заявил во вторник, что этот план "очень важен".

Однако он отказался ехать в Давос из-за последствий массированной воздушной атаки, в результате которой большая часть Киева осталась без воды, отопления и электричества в холодную зимнюю погоду. По словам двух источников, близких к Зеленскому, он также решил воздержаться от поездки в Швейцарию до тех пор, пока не будет гарантии содержательной встречи с Трампом, на которой будет подписан "План процветания".

"Мы находимся на завершающем этапе подготовки этих документов. Если документы будут готовы, мы проведем встречу и приедем [в Давос]", — заявил Зеленский журналистам.