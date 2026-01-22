Войти
В России была проведена работа по комплектованию войск беспилотных систем ВС РФ

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

В России на пунктах отбора на военную службу по контракту была проведена работа по комплектованию войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). Об этом 21 января сообщило Минобороны России.

Уточняется, что отбирались граждане на должности операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), инженеров, техников и другие специальности.

В первую очередь обращали внимание на аналитические способности гражданина, умение пользоваться компьютером и развитые вестибулярный аппарат и мелкую моторику рук.

Преимуществом в отборе обладали граждане РФ, имеющие опыт военной службы, а также пилоты дронов, авиамоделисты, специалисты в сфере информационных технологий, электроники и радиотехники.

«Мой товарищ ушел служить на коптерах БПЛА. И я решил последовать за ним. Пришел на пункт отбора, дали полетать на компьютере. Мы полетали, я им показал свои навыки. <...> И я решил свой гражданский опыт, который получил, летая на беспилотниках, внедрить в структуру военную и пойти послужить по контракту», — рассказал кандидат на военную службу по контракту в войска беспилотных систем Александр.

Контракт подписывался с кандидатами на один год.

Президент России Владимир Путин 19 декабря в ходе «Итогов года» заявил, что многие россияне хотят заключить контракты на службу в армии, в 2025 году в военкоматы пришли более 400 тыс. человек. Среди желающих служить — совсем молодые люди, студенты различных вузов. Они берут академический отпуск, чтобы подписать контракт и пойти на фронт, чаще всего они участвуют в боевых действиях в качестве операторов дронов, уточнил Путин.

