Трамп сделал заявление о «звуковом оружии» США, якобы применённом в Венесуэле

Американский президент Дональд Трамп сделал заявление о «звуковом оружие», якобы примененном военными в Венесуэле. Он сказал, что Вашингтон располагает таким вооружением, о котором неизвестно никому в мире.

Об этом глава Белого дома заявил в интервью американскому телеканалу NewsNation.

Трамп сказал:

У нас есть оружие, о котором никто не знает… Не хотел бы, чтобы у кого-то еще оно было.

Так он ответил на вопрос журналиста о «звуковом оружии», которое американцы якобы применили в ходе операции по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро. Затем глава Белого дома добавил, что Соединенные Штаты располагают «удивительными» боевыми средствами, хотя об этом лучше никому не рассказывать. Вносить ясность в свои слова Трамп не стал.

Похищение американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии флорес произошло 3 января. Трамп лично объявил о захвате лидера латиноамериканской страны и вывозе его в США. Он также добавил, что операция сопровождалась военным ударом по Каракасу.

А недавно экс-сотрудница американского Госдепа Саша Ингбер заявила, что она располагает информацией о наличии у США особенного оружия, вызывающего симптомы «гаванского синдрома». Поражение этим средством становится причиной головокружений, тошноты и головных болей. И хотя официальных комментариев за этим заявлением не последовало, глава пресс-службы Белого дома Кэролайн Левитт опубликовала репост анонса интервью с Ингбер.