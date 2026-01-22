Войти
Военное обозрение

Трамп сделал заявление о «звуковом оружии» США, якобы применённом в Венесуэле

280
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американский президент Дональд Трамп сделал заявление о «звуковом оружие», якобы примененном военными в Венесуэле. Он сказал, что Вашингтон располагает таким вооружением, о котором неизвестно никому в мире.

Об этом глава Белого дома заявил в интервью американскому телеканалу NewsNation.

Трамп сказал:

У нас есть оружие, о котором никто не знает… Не хотел бы, чтобы у кого-то еще оно было.

Так он ответил на вопрос журналиста о «звуковом оружии», которое американцы якобы применили в ходе операции по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро. Затем глава Белого дома добавил, что Соединенные Штаты располагают «удивительными» боевыми средствами, хотя об этом лучше никому не рассказывать. Вносить ясность в свои слова Трамп не стал.

Похищение американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии флорес произошло 3 января. Трамп лично объявил о захвате лидера латиноамериканской страны и вывозе его в США. Он также добавил, что операция сопровождалась военным ударом по Каракасу.

А недавно экс-сотрудница американского Госдепа Саша Ингбер заявила, что она располагает информацией о наличии у США особенного оружия, вызывающего симптомы «гаванского синдрома». Поражение этим средством становится причиной головокружений, тошноты и головных болей. И хотя официальных комментариев за этим заявлением не последовало, глава пресс-службы Белого дома Кэролайн Левитт опубликовала репост анонса интервью с Ингбер.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
США
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 13:41
  • 13666
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.01 13:00
  • 1
Бундесвер испытывает конопляные волокна в качестве армирующего материала
  • 22.01 12:36
  • 92
МС-21 готовится к первому полету
  • 22.01 06:27
  • 0
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 22.01 03:18
  • 0
О стратегии, тактике, и требованиях к бронетанковой технике в СА 60-80-ых гг. XX в.
  • 22.01 00:32
  • 1
В США новый российский «Амур» сочли обреченным
  • 22.01 00:06
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о сражении между M1E3 Abrams и Т-14 «Армата»"
  • 21.01 23:11
  • 1
Как остаться в живых, если грянет третья мировая: Россия предрекла Британии "конец" (The Mirror, Великобритания)
  • 21.01 22:51
  • 4
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 21.01 19:09
  • 5
Суд арестовал имущество и деньги Чубайса в рамках нового иска «Роснано»
  • 21.01 11:02
  • 1
Новый выставочный центр «Буран» открылся в Музейном комплексе в Верхней Пышме
  • 21.01 03:05
  • 0
Сравнение платформы "Армата" с запускаемым в серию в этом году Т-90М2 (по имеющейся о них информации))
  • 20.01 19:24
  • 0
И еще о танках: проект Т-90М2 "Рывок-1", по планам - в серии с 2026/2027 г.
  • 20.01 18:27
  • 0
Комментарий к "В новом М1Е3 Abrams повторяются некоторые идеи танка из КНДР 2017 года"
  • 20.01 16:45
  • 1
"Калашников": автомат для штурмовиков АК-12К сконструировали за полгода