Новая партия «инженерных танков» ИМР-3М поможет нашим войскам в наступлении

Источник изображения: topwar.ru

Новая партия инженерных машин разграждения ИМР-3М поступила в войска, отгрузку техники в преддверии Дня инженерных войск произвел концерн «Уралвагонзавод». Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Параметры поставки не раскрываются, техника отправилась в зону СВО. Как подчеркивается, все машины прошли необходимые испытания и полностью готовы к выполнению боевых задач. Техника дополнительно оборудована комплексами РЭБ и антидроновой защитой.

В зоне СВО эта техника особенно востребована, так как идет наступление российских войск и нужно ликвидировать заграждения противника. ИМР-3М незаменимы для больших наступательных прорывов, так как они могут выполнять широчайший спектр задач.

ИМР-3М создана на шасси танка Т-90, несет на себе универсальный бульдозерный отвал с гидроприводом, а также колейный минный трал с электромагнитной приставкой. Машина также имеет телескопическую стрелу, которая выполняет несколько функций: манипулятор, грейфер, ковш с прямой и обратной лопатой, скребок-рыхлитель. В войсках ИМР-3 называют «инженерным танком».

В прошлом году сообщалось, что российские военные используют ИМР-3 в качестве «штурмового танка», устанавливая отвал и снимая манипулятор. Машина способна ровнять с землей любые некапитальные здания, а в капитальных просто создает проломы в стенах. В основном ИМР используют в населенных пунктах при штурмах.