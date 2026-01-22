Войти
Военное обозрение

Новая партия «инженерных танков» ИМР-3М поможет нашим войскам в наступлении

290
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

Новая партия инженерных машин разграждения ИМР-3М поступила в войска, отгрузку техники в преддверии Дня инженерных войск произвел концерн «Уралвагонзавод». Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Параметры поставки не раскрываются, техника отправилась в зону СВО. Как подчеркивается, все машины прошли необходимые испытания и полностью готовы к выполнению боевых задач. Техника дополнительно оборудована комплексами РЭБ и антидроновой защитой.

В зоне СВО эта техника особенно востребована, так как идет наступление российских войск и нужно ликвидировать заграждения противника. ИМР-3М незаменимы для больших наступательных прорывов, так как они могут выполнять широчайший спектр задач.

ИМР-3М создана на шасси танка Т-90, несет на себе универсальный бульдозерный отвал с гидроприводом, а также колейный минный трал с электромагнитной приставкой. Машина также имеет телескопическую стрелу, которая выполняет несколько функций: манипулятор, грейфер, ковш с прямой и обратной лопатой, скребок-рыхлитель. В войсках ИМР-3 называют «инженерным танком».

В прошлом году сообщалось, что российские военные используют ИМР-3 в качестве «штурмового танка», устанавливая отвал и снимая манипулятор. Машина способна ровнять с землей любые некапитальные здания, а в капитальных просто создает проломы в стенах. В основном ИМР используют в населенных пунктах при штурмах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
ИМР-3М
Т-90 "Владимир"
Компании
Ростех
Уралвагонзавод
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 13:41
  • 13666
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.01 13:00
  • 1
Бундесвер испытывает конопляные волокна в качестве армирующего материала
  • 22.01 12:36
  • 92
МС-21 готовится к первому полету
  • 22.01 06:27
  • 0
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 22.01 03:18
  • 0
О стратегии, тактике, и требованиях к бронетанковой технике в СА 60-80-ых гг. XX в.
  • 22.01 00:32
  • 1
В США новый российский «Амур» сочли обреченным
  • 22.01 00:06
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о сражении между M1E3 Abrams и Т-14 «Армата»"
  • 21.01 23:11
  • 1
Как остаться в живых, если грянет третья мировая: Россия предрекла Британии "конец" (The Mirror, Великобритания)
  • 21.01 22:51
  • 4
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 21.01 19:09
  • 5
Суд арестовал имущество и деньги Чубайса в рамках нового иска «Роснано»
  • 21.01 11:02
  • 1
Новый выставочный центр «Буран» открылся в Музейном комплексе в Верхней Пышме
  • 21.01 03:05
  • 0
Сравнение платформы "Армата" с запускаемым в серию в этом году Т-90М2 (по имеющейся о них информации))
  • 20.01 19:24
  • 0
И еще о танках: проект Т-90М2 "Рывок-1", по планам - в серии с 2026/2027 г.
  • 20.01 18:27
  • 0
Комментарий к "В новом М1Е3 Abrams повторяются некоторые идеи танка из КНДР 2017 года"
  • 20.01 16:45
  • 1
"Калашников": автомат для штурмовиков АК-12К сконструировали за полгода