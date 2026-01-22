Войти
ЕС планирует потратить на поддержку Украины в 2028-2034 гг. 100 млрд. евро

Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

ЦАМТО, 21 января. ЕС планирует поддержку Украины после 2027 года в размере 100 млрд. евро на период до 2034 года, но эта программа будет зависеть от ситуации.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 20 января еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис по итогам заседания Совета экономики и финансов стран Евросоюза.

"После 2027 года наше предложение в следующих многолетних финансовых рамках составляет 100 млрд. евро на программу поддержки для Украины. На данном этапе это пока только предложение... потому что мы не знаем, как будет развиваться ситуация на местах и каковы будут конкретные потребности", – сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

В.Домбровскис также сообщил, что страны G7 выделили Киеву 35 млрд. евро из 45 млрд. кредита под доходы от замороженных российских активов, то есть ЕС свою часть выплатил полностью.

По его словам, "в рамках кредита G7 Украине уже было выделено 35 млрд. евро (из утвержденных кредитов общей суммой 45 млрд.), ЕС настаивает, чтобы партнеры также выполнили свои обязательства уже в первом квартале, чтобы на Украине не возникло дефицита в ожидании нашего нового кредита, который станет доступен в апреле", – пояснил он.

  В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
Разное
Кредитование
