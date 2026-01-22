ВВС Израиля получили очередную партию истребителей F-35I "Адир"

ЦАМТО, 21 января. Командование ЦАХАЛ 18 января сообщило о прибытии на авиабазу "Неватим" очередной партии из трех истребителей пятого поколения F-35I "Адир", выполнивших перелет из США.

Таким образом, общее количество поставленных Израилю истребителей F-35I "Адир" возросло до 48 ед. Самолеты войдут в боевой состав размещенных на авиабазе "Неватим" 116-й и 140-й истребительных эскадрилий ВВС Израиля.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2008 года Госдепартамент США одобрил поставку Израилю в рамках программы "Иностранные военные продажи" 25 истребителей F-35A в версии с обычным взлетом и посадкой (ОВП) с опционом на дополнительную закупку 50 самолетов, а также связанных с контрактом услуг и оборудования. Как было заявлено, полная стоимость заказа может составить 15,2 млрд. долл.

Заказ на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" первых 19 истребителей F-35A стоимостью 2,75 млрд. долл. Минобороны Израиля разместило в октябре 2010 года. Вторую партию самолетов по экономическим причинам решено было разбить на два транша. 22 февраля 2015 года Минобороны Израиля подписало контракт стоимостью 2,82 млрд. долл. на поставку 14 истребителей F-35A, а также сопутствующего оборудования и услуг. В конце августа 2017 года было заключено соглашение на покупку дополнительных "Адир", что увеличило общее количество приобретенных Израилем F-35A до 50 ед.

В июне 2024 года Минобороны Израиля подписало письмо с предложением и принятием предложения (LOA) на приобретение еще 25 истребителей F-35 для формирования третьей эскадрильи. Стоимость заказа оценивается в 3 млрд. долл.

Как планируется, поставка этих самолетов начнется в 2028 году и будет осуществляться с темпом от 3 до 5 ед. в год. После завершения поставок на вооружении ВВС Израиля будет состоять 75 малозаметных истребителей F-35.

ВВС Израиля получили первый F-35A в Форт-Уэрте (шт.Техас) 22 июня 2016 года. Первая пара F-35I приземлилась на авиабазе "Неватим" 12 декабря 2016 года.

ВВС Израиля уже применяли F-35I в боевых операциях и с учетом анализа полученного боевого опыта проводят модернизацию самолетов, Так, совместно с разработчиком проведена модификация, которая позволяет выполнять сброс УАБ JDAM с подкрыльевых узлов подвески.