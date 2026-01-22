Войти
Ростех отправил в войска партию инженерных машин разграждения ИМР-3М

Инженерная машина разграждения ИМР-3М во время учений в Краснодарском крае
Инженерная машина разграждения ИМР-3М во время учений в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Виталий Тимкив

Машина разграждения третьего поколения базируется на платформе танка Т-90 с усиленным уровнем противорадиационной защиты, отметили в госкорпорации

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, в составе госкорпорации "Ростех") передал Минобороны РФ партию инженерных машин разграждения ИМР-3М с дополнительной радиоэлектронной и антидроновой защитой. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Концерн "Уралвагонзавод" в преддверии Дня инженерных войск России передал Минобороны России очередную партию инженерных машин разграждения ИМР-3М. Бронетехника, созданная на базе основного боевого танка Т-90, сегодня активно применяется в ходе специальной военной операции. Как и танки, ИМР оснащаются комплексом радиоэлектронной борьбы и дополнительной антидроновой защитой", - информировали в пресс-службе.

Там уточнили, что машина разграждения третьего поколения базируется на платформе танка Т-90 с усиленным уровнем противорадиационной защиты. В отличие от большинства подобных машин, несет на себе универсальный бульдозерный отвал с гидроприводом, позволяющий устанавливать крылья отвала в различных положениях в зависимости от задач. ИМР-3М также имеет телескопическую стрелу, которая выполняет несколько функций: манипулятор, грейфер, ковш с прямой и обратной лопатой, скребок-рыхлитель. Колейный минный трал с электромагнитной приставкой дает возможность ИМР-3М самостоятельно преодолевать минные поля и создавать проходы в минных заграждениях.

"ИМР-3М поставлялись на передовую в течение 2025 года, есть заказы и на этот год. Сейчас на СВО идет наступление российских войск и нужно ликвидировать заграждения противника. ИМР-3М незаменимы для больших наступательных прорывов, так как они могут выполнять широчайший спектр задач. Ходовая часть, моторно-трансмиссионное отделение, управление машины аналогичны Т-90, то есть любой механик - водитель танка может спокойно сесть за ее рычаги. Схожа ИМР с боевой машиной и по защищенности и бронированию. Как и танки, инженерная техника на заводе оснащается комплексом защиты верхней полусферы от дронов и системами РЭБ. С 2023 года это обязательно для каждой бронированной единицы, сходящей с конвейера предприятия", - рассказал военный представитель Минобороны России, слова которого приводят в пресс-службе госкорпорации.

В Ростехе добавили, что инженерные машины могут прокладывать путь через бурелом, каменную гряду и снежную целину. Также они способны создавать проходы в минных полях, засыпать рвы, траншеи и воронки, валить деревья и корчевать пни, раскапывать заваленные выходы из бомбоубежищ и проводить многие другие работы. Машины проектировались в том числе для проводки танковых колонн по местности, которая пострадала от оружия массового поражения. Обладая герметичным корпусом, ИМР-3М позволяет экипажу без специальных защитных средств выполнять задачи в условиях радиоактивного заражения, большой концентрации агрессивных газов, отравляющих веществ, паров, запыленности или задымленности.

325-летие инженерных войск России

"Инженерные войска России в этом году отмечают 325-летие. <...> В XIX веке они сформировались в самостоятельный род войск. В годы Великой Отечественной войны в ходе масштабных наступлений их роль возросла. И сегодня концерн УВЗ, сохранив преемственность, приумножает славные традиции инженерной и конструкторской школы, поставляет в российскую армию не только танки и БМПТ, но и специальную и инженерную бронетехнику. Мы видим востребованность в войсках наших машин разграждения ИМР-3М", - рассказали в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод". 

