ТАСС: перенесенный пуск "Протона-М" планируют осуществить в феврале

Ожидается, что пуск станет последним для разгонного блока типа ДМ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Пуск ракеты-носителя "Протон-М", перенесенный в декабре 2025 года, планируется в первой половине февраля. Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

"Пуск запланирован на первую половину февраля", - сказал собеседник агентства. Этот пуск должен стать первым за почти три года, предыдущий пуск "Протона" был в 2023 году. Также этот пуск должен стать последним для разгонного блока типа ДМ.

Пуск "Протона-М" со спутником "Электро Л" № 5 был запланирован на 15:20 мск 15 декабря 2025 года. Как сообщили в Роскосмосе ранее, пуск перенесен для устранения недочетов, это не повлияет на запланированную научную программу. В ходе плановых предстартовых проверок всех систем было диагностировано локальное несоответствие в разгонном блоке ракеты.

Гидрометеорологические спутники "Электро-Л", находясь на геостационарной орбите, позволяют получать и обрабатывать многоспектральные снимки облачности и подстилающей земной поверхности всего наблюдаемого диска Земли, получать гидрометеорологические данные на орбите, выполнять телекоммуникационные функции в части распространения, обмена гидрометеорологическими и гелиогеофизическими данными, а также ретранслировать сигналы от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ.

Первый спутник "Электро-Л" был запущен в январе 2011 года, в октябре 2016-го связь с ним была потеряна. "Электро-Л" № 2 вышел на орбиту в 2015-м, а № 3 - в 2019 году.

"Протон-М" - российская одноразовая ракета-носитель. Принадлежит к семейству космических носителей "Протон", созданных в начале 1960-х годов. "Протоны" применяются для выведения в космос различных космических аппаратов, в том числе навигационных, военных и коммерческих спутников, межпланетных автоматических станций.