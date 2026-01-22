«Платформа нового поколения»: Австралия разрабатывает машину-амфибию AV-L

Источник изображения: topwar.ru

Австралийская компания Birdon представила новую «амфибийную логистическую машину» AV-L (Amphibious Vehicles-Logistics), позиционируя её как «платформу нового поколения», способную выполнять как морские, так и сухопутные миссии.

Новое изделие оснащено защищёнными от морского мусора двумя водомётными движителями NamJet. Высокая манёвренность и проходимость достигается за счёт независимой подвески, полноуправляемого шасси, а также блокировки дифференциала для сохранения сцепления с поверхностью.

Центральная система подкачки шин позволяет экипажу регулировать давление в них на ходу, что помогает технике сохранять мобильность на мягкой, скользкой и неровной поверхности. Высокие ТТХ AV-L дают ей возможность преодолевать зоны прибоя. Платформа может автоматически определять пробуксовку и проскальзывание колёс, а также регулировать выходную мощность.

AV-L в состоянии перевозить грузы весом до 4,7 тонны. Она должна заменить устаревшую машину-амфибию LARC-V, которая эксплуатируется уже несколько десятилетий. Birdon получил контракт на сумму в 125 млн австралийских долларов ($84,19 млн по текущему курсу), предусматривающий разработку и производство одного прототипа и 15 серийных экземпляров.