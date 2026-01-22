Войти
Эксперт Коротченко: массированные удары по инфраструктуре ВСУ дают результаты

Пожар на объекте энергетической инфраструктуры Украины
Как считает военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона", чем более решительными и масштабными будут эти удары, тем скорее удастся завершить конфликт

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Массированные удары по инфраструктуре ВСУ на Украине дают свои результаты, и чем более последовательными и решительными они будут, тем быстрее наступит мир. Такое мнение выразил ТАСС военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"В целом, применение массированных ударов по инфраструктуре режима Зеленского дает свои результаты. И чем более масштабными, последовательными и решительными будут российские удары, тем быстрее будет заключен мир и положен конец в этом вооруженном конфликте", - подчеркнул Коротченко.

По его данным, ночной удар наносился по 10 областям Украины. В первую очередь, подчеркнул он, были уничтожены объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ и оборонно-промышленного комплекса Украины. "Хочу подчеркнуть, что мы не наносим удары по гражданским объектам, а уничтожаем прежде всего опорную инфраструктуру режима Зеленского. И подобного рода действия России осуществляются в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам и мирным жителям России", - указал военный аналитик.

Он пояснил, что в ходе массированных ударов используются все виды высокоточного оружия, а сам режим ударов - комбинированный. Это значит, что некоторые из беспилотников фактически являются ложными целями для перегрузки оставшихся на Украине систем и комплексов ПВО западного производства и истощения их боекомплекта. А далее наносятся удары средствами поражения, которые наиболее эффективны для уничтожения конкретных типов целей.

Коротченко пояснил, что в нынешних условиях военных действий противник опирается на систему долговременных укреплений, возводившихся годами. И, уничтожая инфраструктуру ВСУ в глубине территории, Россия лишает украинскую армию систем вооружения, боеприпасов, и таким образом создает благоприятные действия для наступательных действий. "Важно подчеркнуть, что это демонстрирует решимость политического и военного руководства России. Никакие давление или запугивания со стороны Запада не имеют никакого воздействия. А значит, цели и задачи специальной военной операции будут реализованы в полном объеме", - заключил Коротченко.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 20 января ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов и цехам производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. 

