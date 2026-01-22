Войти
Трамп заявил, что добивается урегулирования конфликта на Украине

Источник изображения: © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

По словам американского лидера, он это делает не ради "нобелевской премии, а чтобы спасти жизни многих людей"

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь заверил, что стремится к урегулированию конфликта на Украине.

Американский лидер на пресс-конференции в Белом доме в очередной раз выступил с утверждением, что ему удалось прекратить "восемь войн". "Я делаю это потому, что для меня это легко", - утверждал он. "Я делал это не ради нобелевской премии, а чтобы спасти жизни многих людей", - заверил Трамп.

"И я пытаюсь урегулировать последний [конфликт]", - добавил президент США, уточнив, что речь идет о конфликте на Украине.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году заявил, что Европа и киевский режим истерично пытаются сбить Вашингтон с позиции, которая была согласована с Москвой в Анкоридже, и стараются вновь навязать свои концепции урегулирования. Он отметил, что российская сторона надеется на то, что понимание Соединенными Штатами необходимости устранения первопричин украинского конфликта и достигнутые в ходе саммита на Аляске понимания между Москвой и Вашингтоном "до сих пор сохраняют свою силу". 15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с Трампом. 

