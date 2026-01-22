Магомед Толбоев: Страшно не ошибиться, а не понять, почему совершил ошибку!

Магомед Толбоев. Источник: Валерий Агеев

20 января этого года исполнилось 75 лет со дня рождения заслуженного лётчика-испытателя РФ, генерал-майора, доктора исторических наук, почётного президента ОАО «Авиасалон», Героя Российской Федерации Магомеда Омаровича Толбоева.

Он провёл в авиации более 50 лет и за свою карьеру испытывал 56 типов самолётов, включая МиГ-23, МиГ-25, МиГ-29, МиГ-31, Су-24 и Су-27. Толбоев освоил и впервые поднял в небо несколько типов сверхлёгких и экспериментальных самолётов. Совершил 2 благополучные аварийные посадки самолётов с неработающим двигателем и одну посадку Су-27 с разрушенным хвостовым оперением самолёта.

5 ноября 1988 года во время возвращения космического корабля «Буран» из орбитального полёта пилотировал самолёт МиГ-25 с аппаратурой оптико-телевизионного наблюдения, созданный для передачи в ЦУП информации о внешнем состоянии «Бурана» во время посадки.

Сквозь тернии к звездам

В селе Сограль, что находится в Дагестане, 20 января 1951 г в многодетной аварской семье водителя Омара Магомедовича и колхозницы Джамгарат Алиевны Толбоевых родился мальчуган, который с малых лет мечтал покорить не только горы, но и небо.

Он, как и многие мальчишки, увлекался спортом — бегал, прыгал, играл в волейбол, футбол. А позднее — полюбил еще и теннис, горные лыжи, парашютные прыжки в горах…

Спорт помог ему физически окрепнуть и поступить в Ейское высшее военное авиационное училище летчиков им. В.М. Комарова, а после его окончания — в Московский авиационный институт.

Впрочем, сколько он жил на этой земле, столько и учился — за плечами Магомеда Центр подготовки космонавтов и аспирантура Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы. Он довольно быстро стал кандидатом технических и исторических наук.

А еще раньше, в 22 года он стал летчиком ВВС нашей страны, служил в истребительной авиации Военно-воздушных сил Одесского военного округа и Группы советских войск в Германии в должностях лётчика, а затем — начальником парашютно-десантной подготовки истребительного авиационного полка.

Магомед Толбоев. Источник: Валерий Агеев

В 1981 году Толбоев окончил Школу лётчиков-испытателей Министерства авиационной промышленности и был направлен на работу лётчиком-испытателем в Лётно-испытательный институт им. М.М.Громова (ЛИИ, г. Жуковский, Московской области). С 1984 года - космонавт-испытатель, командир многоразового космического корабля «Буран», заместитель командира отряда космонавтов-испытателей ЛИИ.

Магомед Толбоев. Источник: Валерий Агеев

За период лётно-испытательной работы освоил и испытал десятки типов и модификаций самолётов. На его счету испытания таких знаменитых машин, как МиГ-23М, МиГ-25, МиГ-29, МиГ-31, Су-24, Су-27.

Несколько лет был членом сборной команды СССР по авиационному спорту. Освоил и впервые поднял в небо несколько типов сверхлегких спортивных и экспериментальных самолетов. Совершил две благополучные аварийные посадки самолетов с неработающим двигателем и одна посадка Су-27 с разрушенным хвостовым оперением самолета.

В 1976 году катапультировался из неуправляемого самолёта МиГ-15 УТИ.

Испытывал на прочность самолет МАИ-89, выполнил первый подъём в воздух сверхлёгких самолётов «Эльф», МАИ, М-15, «Стаер» и др.

В 1983–1994 годах прошёл полный курс подготовки в Центре подготовки лётчиков-космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Космонавты ЛИИ готовились к пилотируемым полётам на космическом корабле многоразового использования «Буран».

В ходе программы «Буран» отрабатывал системы ручного управления и автоматической посадки на самолёте-лаборатории Ту-154, оснащённом системой управления «Бурана», и МиГ-25, по аэродинамике приближенном к МТКК «Буран».

15 ноября 1988 года во время возвращения «Бурана» из орбитального полёта пилотировал самолёт МиГ-25 с аппаратурой оптико-телевизионного наблюдения, созданный для передачи в ЦУП информации о внешнем состоянии «Бурана» во время посадки. И плюс ко всему огромная политическая и общественная деятельность, о которой немало написано и рассказано. При желании каждый может найти о нем немало статей в Интернете, книгах, газетах и журналах.

Магомед Толбоев. Источник: Валерий Агеев

12 раз Толбоев мог погибнуть, но оставался живым. А вот что он сам о себе говорил:

- Вы думаете, я что железный, что ли? Я тоже боюсь. Но я профессионал. Я держусь. Обыкновенное желание, как все. Во-первых, верить в судьбу свою. Бог тебе дал, и Бог за тебя ответит. И второе, что все-таки технику создаем, мы испытываем, и мы погибаем для того, чтобы не погибали другие. Это наша профессиональная задача. И третье, ну, раз уж у тебя такая судьба, возьми книги, читай книги, журналы, спортом занимайся. Отвлекайся. И последнее правило - самое эффективное: если боишься, то не берись за дело. Если, например, взялся летать, так летай, а не думай - о том, страшно это или не страшно...

Юбилей

Горный орел - укротитель небесных «соколов»

Валерий Агеев