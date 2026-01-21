Новый выставочный центр «Буран» открылся в Музейном комплексе в Верхней Пышме

19 января этого года в Музейном комплексе в Верхней Пышме открылся новый выставочный центр «Буран». Центральным экспонатом центра стал сохранившийся орбитальный корабль «Буран» (изделие 2.01), третий и самый готовый к полётам экземпляр легендарной советской программы «Энергия-Буран».

Выставочный центр «Буран» в Музейном комплексе в Верхней Пышме. Источник: Валерий Агеев

Как заявил на открытии директор музейного комплекса Николай Резинских, у музейного комплекса в Верхней Пышме была и есть своя цель — сохранение истории и памяти инженерно-технической мысли в первую очередь нашей страны.

- Наша мечта заключалась в том, что мы хотели рассказать посетителям, показать и дать возможность прикоснуться к достижениям отечественной космонавтики. Поэтому не удивительно, что пару лет назад в коллекции нашего музейного комплекса появился уникальный, поистине грандиозный экспонат — оригинальный, настоящий космический корабль “Буран” из программы «Энергия – Буран», отметил директор музея.

По словам ветерана НПО «Молния» Владимира Скороделова, который участвовал в создании космического корабля, «Буран» показывал возможности Советского Союза и то обстоятельство, что не было задач, которые тогда нельзя было решить.

Источник: Валерий Агеев

- Над системой "Энергия — Буран" в СССР работали сотни конструкторских бюро, заводов, научно-исследовательских организаций. Были созданы тысячи новых материалов, технологий, производственных процессов, лабораторий, проведены десятки тысяч испытаний. Всего в разработке системы участвовало 1 тыс. 286 предприятий и организаций из 86 министерств и ведомств, в том числе и уральские, заявил ветеран.

Российский космонавт-испытатель, Герой России Сергей Прокопьев поздравил сотрудников музея и гостей с открытием нового павильона и выразил уверенность, что экспозиция станет жемчужиной музейного комплекса.

- Присоединяюсь к словам, что проект “Буран” был вершиной советской пилотируемой космонавтики. Это гений инженерной мысли советской школы конструкторов и инженеров, которые работали над этим проектом. Сейчас эта жемчужина находится в сердце Урала, думаю, что музейный комплекс будет притягивать людей со всего мира. Открытие экспозиции — событие мирового масштаба, сказал Сергей Прокопьев.

Космический корабль прибыл в Музейный комплекс летом 2024 года. Затем началась его комплексная реставрация. Уникальность проекта заключалась не только в его масштабах и сложности, но и в том, что подобные работы ранее нигде в мире не выполнялись.

Параллельно с реставрацией шло строительство современного здания. Архитектурное решение для нового Выставочного центра сильно отличается от всех зданий, которые расположены на территории Музейного комплекса. Своей формой он напоминает ангар для самолёта. В 2025 году начались работы по созданию экспозиции. Она рассказывает об основных принципах и вехах космонавтики, о программе «Энергия-Буран» и непростой судьбе изделия 2.01.

Выставочный центр «Буран» в Музейном комплексе в Верхней Пышме. Источник: Валерий Агеев

Из истории космической системы «Энергия –Буран»

Первый и единственный полет "Буран" совершил 15 ноября 1988 года. Это ознаменовало собой эпохальное событие — СССР первым освоил технологии автоматического многоразового космического запуска. Полет корабля и спуск на Землю под управлением бортового компьютера вошел в "Книгу рекордов Гиннеса". Но, к сожалению, в 1993 году программа была свернута, а в 2002 году первый летный корабль был полностью уничтожен во время обрушения конструкций на казахстанском космодроме Байконур.

По предварительным сведениям в СССР был построен 1 лётный экземпляр. Это изделие 1.01 "Буран". Он был построен на легендарном Тушинском машиностроительном заводе (ТМЗ). Этот завод был настоящим гигантом аэрокосмической промышленности Советского Союза и, затем, современной России.

Именно изделие 1.01 "Буран" летало единственный раз в космос осенью 1988 года. Затем его поместили в монтажно-испытательный корпус на 112-й площадке космодрома Байконур вместе с макетом ракеты-носителя "Энергия". Корабль и макет РН "Энергия" были уничтожены в результате обрушения этого самого корпуса 12 мая 2002 года.

Изделие 1.02 "Буря". Этот космический корабль тоже был полностью построен всё на том же заводе в Москве. Но, к сожалению, "Буря" никогда не взлетала. По плану, "Буря" должна была совершить второй, в истории программы "Энергия-Буран", полёт в космос в автоматическом режиме. Кроме того, этот полёт подразумевал осуществление стыковки "Бури" со станцией "Мир".

Сейчас "Буря" находится на космодроме Байконур вместе с макетом корабля ОК-МТ в монтажно-заправочном корпусе. Конкретно не понятно, кому она принадлежит По одним источникам, в частной собственности, по другим - в собственности Казахстана. Вопрос о передаче изделия России остается открытым.

Изделие 2.01 "Байкал" - это третий экземпляр корабля программы "Энергия-Буран". На тот момент, когда работы по строительству корабля были остановлены, "Байкал" был готов на 30-50%. Сам полёт намечался в 1994 году. До 2004 году находился в цехах Тушинского завода. Затем, его должны были продемонстрировать на авиашоу "МАКС-2013". Но этого не произошло. Именно он находится в музее в Пыжме.

Изделие 2.02. Четвёртый экземпляр корабля программы "Энергия-Буран". Этот корабль был готов всего на 10-20 %. После закрытия в 1993 году программы "Энергия-Буран", построенный частично корабль, был разобран в цехах Тушинского машиностроительного завода. Изделие 2.03. Пятый лётный экземпляр. Задел пятого корабля был уничтожен в 1994 году.

Кроме лётных экземпляров, которые создавались именно для полётов в космос, были изготовлены ещё и несколько макетов корабля "Буран". Они предназначались для различных испытаний, такие как электрические, динамические, лётные и другие. В отличие от лётных экземпляров, судьба которых незавидна, макеты существует и ныне, ведь когда программу закрыли, они остались на балансе различных научно-исследовательных институтов. Известно всего 7 полноразмерных макетов. Большинство их находится в России.

Наиболее известными являются: БТС-002 ОК-ГЛИ (изделие 0.02), который использовался лётных испытаний в атмосфере. В настоящее время, этот лётный макет находится в собственности немецкого Музея техники в Шпайере.

Макет БТС-001 ОК-МЛ-1 (изделие 0.01), который использовали для отработки транспортировки корабля по воздуху, в настоящее время стоит на площади Промышленности на территории ВДНХ в Москве.

Ещё один макет ОК-КС (изделие 0.03), на котором тоже испытывали множество параметров, стоит в настоящее время на территории образовательного центра "Сириус" в городе Сочи.

Вернуть России ее национальное достояние

Недавно ветераны НПО «Молния» и ТМЗ выступили с инициативой о возвращении космических кораблей «Буран» из Германии и Казахстана. Во - первых, именно в нашей стране они бы как минимум, не стояли бы забытыми и ненужными в цехах космодрома Байконур, пылясь от времени и становясь ценной добычей для всевозможных любителей и охотников за цветными металлами.

А во-вторых, именно граждане России могли бы видеть и оценить масштаб проекта «Энергия-Буран», а так же труд тех людей, которые реализовали грандиозные космические программы

