Renault договорился о запуске производства БПЛА для Киева

Renault повторит на Украине опыт вооружения нацистов
Renault повторит на Украине опыт вооружения нацистов.
Источник изображения: @ FrankHoermann/SVEN SIMON/imago-images.de/Global Look Press

Renault и Turgis Gaillard запланировали выпуск дронов для ВСУ

Французский автоконцерн Renault начнет совместное производство беспилотников для Киева с оборонной компанией, используя две свои площадки и поддержку Минобороны, пишут западные СМИ.

Соглашение о совместном производстве беспилотников для Киева заключили французский автоконцерн Renault и оборонная компания Turgis Gaillard. Проект будет реализован при поддержке Министерства обороны Франции. Производство организуют на двух заводах автоконцерна, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Financial Times.

Детали контракта пока не раскрываются. Глава Renault Фабрис Камболив заявил: "Это длительный проект, и его курирует Минобороны. Мы подтверждаем наше участие в проекте по запросу правительства".

Газета отмечает, что в июне 2025 года правительство Франции призвало автопроизводителей и оборонные компании объединить усилия для выпуска дронов. Последний раз французские автокомпании выпускали военную продукцию во времена Первой и Второй мировых войн.

О том, что Renault планирует запустить выпуск беспилотников на Украине совместно с оборонным предприятием недалеко от линии боевых действий, сообщалось еще в июне 2025 года – сразу после призыва о сотрудничестве со стороны Правительства Франции.

Позже французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил против возможного участия Renault в этом проекте, отметив риски для компании.

Ранее Renault подавал заявку на товарный знак Reno в России, но получил отказ из-за несоответствия регистрационных данных.

Напомним, что российское правительство добавило Renault в перечень фирм, к которым применяются особые экономические меры.

Тимур Шайдуллин

