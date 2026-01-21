Войти
Зеленский: Во вторник Украина потратила ракеты ПВО на 80 млн евро

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский.
Источник изображения: @ Pou/ROPI/ZUMA Press

Зеленский заявил об использовании Украиной ракет ПВО на 80 млн евро

Киев сообщил о применении во вторник систем противовоздушной обороны, стоимость которых составила более 80 млн евро.

На Украине во вторник были использованы ракеты противовоздушной обороны общей стоимостью 80 млн евро. Об этом журналистам рассказал Владимир Зеленский, сообщает ТАСС, цитируя издание "Новости. Live".

По его словам, "очень сложно находить эти ракеты и отвоевывать деньги на ракеты". Он также отметил, что Украина получает специальные пакеты помощи по ПВО.

Зеленский подчеркнул, что проблема обеспечения современными средствами ПВО сохраняется, поскольку поставки ракет и финансовая поддержка требуют значительных усилий и поиска ресурсов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Зеленский пожаловался на задержки в закупках американского вооружения для нужд украинской армии по программе PURL.

Также он заявил, что для реализации этой программы Украине потребуется 15 млрд долларов в 2026 году.

Впрочем, в декабре генсек НАТО Марк Рютте отмечал, что в 2026 году по программе PURL будет выделяться около 1 млрд евро в месяц, в основном на закупки средств ПВО.

На фоне этого во вторник в Минобороны РФ сообщили о массированном ночном ударе российских войск по предприятиям ВПК Украины, а также по энергетическим и транспортным объектам, используемым ВСУ.

Тимур Шайдуллин

