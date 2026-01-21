Войти
Австрия призвала отказаться от единогласия при обороне ЕС

Государственный флаг Австрии
Государственный флаг Австрии.
Источник изображения: © Pixabay Jürgen Sieber

Глава МИД Австрии предложила изменить принцип голосования ЕС по обороне

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер предложила ЕС переход к большинству при принятии решений по вопросам обороны, чтобы повысить эффективность внешней политики.

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер выступила с инициативой изменить принцип принятия решений в Евросоюзе по вопросам внешней политики и обороны, передает ТАСС. Она подчеркнула, что сегодняшняя международная обстановка требует большей гибкости и способности к оперативным действиям. По словам министра, политика, основанная на силе, снова становится актуальной, поэтому ЕС должен адаптироваться к новым условиям.

В своей статье для газеты Die Presse Майнль-Райзингер отметила: "В мире, куда снова вернулась политика, основанная на силе, способность действовать становится жизненно необходимой. Поэтому для сохранения мира и благосостояния в Европе необходимо при обсуждении центральных вопросов внешней политики и обороны, которые сейчас решаются на основе принципа единогласия, усиленно двигаться в сторону принятия решений на основе принципа большинства".

Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас между Берлином и Парижем обостряются разногласия по вопросам обороны, финансирования Украины и торгового соглашения с МЕРКОСУР.

Кроме того, издание отмечает, что европейские страны обсуждают возможность создания нового альянса в сфере безопасности без участия Соединенных Штатов.

Ранее в Евросоюзе заявили о начале подготовки новой стратегии безопасности с учетом геополитических изменений.

Тимур Шайдуллин

