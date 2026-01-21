Войти
Полный состав РУК «Ланцет-Э» показали в Абу-Даби

Фото: Telegram-канал ZALA
ZALA представила полный состав комплекса «Ланцет-Э» на UMEX 2026

Компания ZALA показала полный состав разведывательно-ударного комплекса (РУК) с дронами-камикадзе «Ланцет-Э» в ходе международной вставки UMEX 2026 в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом производитель сообщил в Telegram.

«На выставочном стенде ZALA в Абу‑Даби был представлен полный состав РУК "Ланцет‑Э": разведывательный БПЛА ZALA Z‑16Э для обнаружения целей; барражирующие боеприпасы с двойным Х‑образным оперением — "Изделие 51Э" и "Изделие 52Э"; пусковая установка однократного применения», — говорится в сообщении.

Компания подчеркнула, что такая пусковая установка позволит повысить оперативность применения «Изделия-51Э» — самого мощного ударного аппарата серии «Ланцет-Э». Один человек может развернуть систему и произвести запуск менее чем за минуту. ZALA добавила, что после выполнения задачи установка не требует разборки и эвакуации.

Ранее в январе компания «Рособоронэкспорт» сообщила, что в ходе СВО комплекс «Ланцет» вывел из строя более четырех тысяч единиц военной техники Киева.

