Войти
Военное обозрение

Лукашенко подписал документ о присоединении Белоруссии к «Совету мира» по Газе

273
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Белоруссия присоединилась к создаваемому Трампом «Совету мира» по Газе, Александр Лукашенко подписал соответствующий документ. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Лукашенко от имени республики Белоруссия подписал документ о присоединении страны к «Совету мира» и выполнении положений устава организации. После чего белорусский лидер вышел к журналистам и объявил об этом, ответив на ряд вопросов. По словам Лукашенко, он реально оценивает возможности Белоруссии, поэтому надеется, что совет будет работать не только по Газе.

Только что подписал документ. Подписал соответствующее обращение, как они и просили, в Соединенные Штаты, что мы готовы принять их предложение — стать учредителями этого Совета.

Лукашенко рассказал о реальных условиях вхождения в «Совет мира», заявив, что никакого вступительного взноса в один млрд долларов не нужно вносить. Первые три года участие бесплатное, потом уже требуется вносить деньги, чтобы сидеть там бессрочно.

Но есть еще условие. Если будешь сотрудничать, хорошо работать во имя мира, то и без миллиарда можешь дальше работать. Я ориентируюсь на второе.

Отметим, что большинство стран мира, включая Россию и Китай, пока ответ на приглашение Трампа не дало. Напомним, что подписание устава «Совета мира» запланировано на четверг, 22 января, в Давосе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Китай
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.01 11:38
  • 13628
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.01 11:02
  • 1
Новый выставочный центр «Буран» открылся в Музейном комплексе в Верхней Пышме
  • 21.01 09:47
  • 3
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 21.01 03:05
  • 0
Сравнение платформы "Армата" с запускаемым в серию в этом году Т-90М2 (по имеющейся о них информации))
  • 20.01 19:24
  • 0
И еще о танках: проект Т-90М2 "Рывок-1", по планам - в серии с 2026/2027 г.
  • 20.01 18:27
  • 0
Комментарий к "В новом М1Е3 Abrams повторяются некоторые идеи танка из КНДР 2017 года"
  • 20.01 17:14
  • 3
Суд арестовал имущество и деньги Чубайса в рамках нового иска «Роснано»
  • 20.01 16:45
  • 1
"Калашников": автомат для штурмовиков АК-12К сконструировали за полгода
  • 20.01 16:41
  • 1
Глава "Калашникова" заявил о нехватке квалифицированных кадров в ОПК
  • 20.01 03:32
  • 1
Комментарий к "Сможет ли новый высотный разведывательный самолет "Хищник" сравниться со своим советским предшественником МиГ-25Р? (Military Watch Magazine, США)"
  • 20.01 01:24
  • 1
Космический фотоаппарат для внеземных цивилизаций: чем займется телескоп Nancy Grace Roman
  • 19.01 21:02
  • 0
Комментарий к "Названо преимущество танка M1E3 Abrams"
  • 19.01 20:32
  • 0
Комментарий к "Великобритания не готова к войне с Россией, заявил представитель Министерства обороны (The National Interest, США)"
  • 19.01 20:22
  • 89
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.01 06:41
  • 0
Комментарий к "Используя опыт Украины: Польша готовится к нанесению глубоких ударов по России"