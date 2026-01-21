Лукашенко подписал документ о присоединении Белоруссии к «Совету мира» по Газе

Источник изображения: topwar.ru

Белоруссия присоединилась к создаваемому Трампом «Совету мира» по Газе, Александр Лукашенко подписал соответствующий документ. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Лукашенко от имени республики Белоруссия подписал документ о присоединении страны к «Совету мира» и выполнении положений устава организации. После чего белорусский лидер вышел к журналистам и объявил об этом, ответив на ряд вопросов. По словам Лукашенко, он реально оценивает возможности Белоруссии, поэтому надеется, что совет будет работать не только по Газе.

Только что подписал документ. Подписал соответствующее обращение, как они и просили, в Соединенные Штаты, что мы готовы принять их предложение — стать учредителями этого Совета.

Лукашенко рассказал о реальных условиях вхождения в «Совет мира», заявив, что никакого вступительного взноса в один млрд долларов не нужно вносить. Первые три года участие бесплатное, потом уже требуется вносить деньги, чтобы сидеть там бессрочно.

Но есть еще условие. Если будешь сотрудничать, хорошо работать во имя мира, то и без миллиарда можешь дальше работать. Я ориентируюсь на второе.

Отметим, что большинство стран мира, включая Россию и Китай, пока ответ на приглашение Трампа не дало. Напомним, что подписание устава «Совета мира» запланировано на четверг, 22 января, в Давосе.