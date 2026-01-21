МЧС получило право подавлять беспилотники

Вступил в силу закон о праве сотрудников МЧС пресекать работу БПЛА

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вступил в силу федеральный закон о праве сотрудников МЧС РФ пресекать функционирование беспилотников для защиты объектов и населения, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Соответствующий документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце июля 2025 года.

"С сегодняшнего дня начали действовать сразу несколько поправок. Специалисты МЧС России теперь могут пресекать функционирование беспилотных аппаратов, чтобы защитить силы и средства ведомства, население и объекты. Для этого разрешено подавлять и преобразовывать сигналы дистанционного управления беспилотниками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полномочия распространяются на сотрудников и работников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, работников профессиональных аварийно-спасательных формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны.

Кроме того, главы субъектов смогут вводить в действие планы гражданской обороны и защиты населения на основе предложений МЧС России.

Уточняется, что также разработаны механизмы компенсации регионам расходов на ряд мероприятий по гражданской обороне. Речь идет о ситуациях экстренного и непредвиденного характера регионального уровня.