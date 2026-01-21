Новый глава Минобороны Украины озвучил план на убийства российских военных

Источник изображения: topwar.ru

Алексей Федоров, новый глава Минобороны Украины, озвучил план на убийство российских военных. Он считает, что их количество должно составлять 50 тысяч человек ежемесячно.

По его мнению, такие потери заставят российское руководство согласиться на мирные переговоры. Федоров сказал:

Если достигнем показателя в 50 тысяч – увидим, что будет с врагом.

Глава украинского оборонного ведомства считает, что руководство РФ относится к своим людям как к ресурсу. А подразделения российской армии на передовой якобы уже испытывают острый дефицит личного состава.

Федоров заявил, что в прошлом месяце в зоне боевых действий погибло 35 тысяч военнослужащих РФ.

Министр считает, что его план обязательно должен быть реализован. По его мнению, это необходимо, чтобы ВСУ выполнили задачи, поставленные перед ними Зеленским. Федоров пояснил:

Президент поставил задачу сделать цену войны для России такой, которую она не сможет потянуть.

Вероятно, цифра в 50 тысяч связана с данными Минобороны России, согласно которым в армию РФ призывается по 40 тысяч человек в месяц. Таким образом, Федоров хочет добиться того, чтобы численность ВС РФ ежемесячно снижалась на десять тысяч военнослужащих.

Также новый глава оборонного ведомства Украины пообещал устроить кадровые чистки в армии. На своих должностях, по его словам, останутся лишь те, кто справляется с порученными им задачами. Федоров отметил:

Если люди не показывают результатов – они не будут оставаться в системе.