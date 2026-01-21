Для американских морпехов заказали уже более сотни плавающих БМП нового поколения

Компания BAE Systems получила от Корпуса морской пехоты США контракт стоимостью 184 млн долларов на производство 30 дополнительных плавающих боевых машин типа ACV. Как уточняет Naval News, это расширение ранее заключенного контракта на крупносерийное производство амфибийной техники нового поколения.

Корпус морской пехоты США выбрал BAE Systems в качестве поставщика новых амфибий летом 2018 года. Тогда стороны заключили соглашение на производство 30 первых машин ACV стоимостью 198 млн долларов. Позднее заключались дополнительные соглашение, так что к текущему моменту общее количество заказанных бронетранспортеров превысило 100 единиц.

Плавающая боевая машина типа ACV, США US Marine Corps

Программа подготовки персонала к использованию ACV была прервана в 2022 году, когда две БМП перевернулись и вышли из строя во время сильного прибоя у побережья Калифорнии. В 2023 году программу возобновили, поскольку необходимо выводить из эксплуатации разработанные в 1970-х годах БМП типа AAV.

ACV – это восьмиколесное транспортное средство, способное высаживаться с универсальных десантных кораблей не менее чем в 12 милях от берега. Боевая машина развивает на воде скорость до 8 узлов и вооружается высокоточным оружейным модулем. ACV может взять на борт до 17 морпехов.

Как указывают разработчики, характеристики бронезащиты ACV в три раза превышают возможности машин предыдущего поколения типа AAV.

Компания BAE Systems в настоящее время также имеет контракт на разработку двух новых модификации плавающей БМП: ACV-P предназначается для перевозки морских пехотинцев с полной боевой выкладкой, а ACV-C сможет выполнять задачи командно-штабной машины.

Кроме того, компания построила и поставила три опытных образца варианта ACV-R – ремонтной машины, обеспечивающей техническое обслуживание и эвакуацию в полевых условиях.