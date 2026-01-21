Поступают сведения о применении «Циркона» по цели в Винницкой области

Источник изображения: topwar.ru

Российская гиперзвуковая ракета морского базирования «Циркон» успешно поразила цель в Винницкой области. В сводке оборонного ведомства РФ не указано, какие конкретно средства поражения применяли ВС России для сегодняшнего массированного удара по украинским объектам, но в сети появляется более подробная информация об атаке.

В частности, ряд источников утверждают, что было задействовано не менее двух ракет. А некоторые пишут, что помимо «Цирконов» в атаке участвовали также авиаракеты X-101.

Один из украинских ТГ-каналов заявляет, что под российский удар попала одна из ключевых подстанций ПС 750 кВ. Через нее электроэнергией снабжается значительная часть Западной Украины.

Сегодняшнюю ночную атаку ВС России прокомментировал глава киевского режима Владимир Зеленский. Он отметил, что наиболее плачевно дела обстоят в Киеве.

Зеленский сказал:

Наиболее сложная ситуация пока в Киеве, значительное количество жилых домов без отопления.

Помимо перебоев с теплоснабжением, в украинской столице наблюдаются перебои с водой и электричеством. Больше всего проблем испытывают жители левобережной части города. Ряд медиа Украины утверждают, что в Киеве сейчас наступил почти полный блэкаут.

Зеленский также сообщил, что российским атакам подверглись объекты в Киевской, Полтавской, Запорожской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областях. Местные СМИ сообщают об ударах и по другим регионам.