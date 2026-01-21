Войти
ОДК демонстрирует новейшие разработки для перспективных БПЛА на выставке UMEX

ОДК на выставке UMEX
ОДК демонстрирует новейшие разработки для перспективных БПЛА на выставке UMEX.
Источник изображения: Объединенная двигателестроительная корпорация

Международная специализированная выставка-конференция проходит с 20 по 22 января в Объединенных Арабских Эмиратах

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех представила на Международной специализированной выставке UMEX 2026 малоразмерные двигатели и новейшие перспективные разработки — демонстраторы гибридной силовой установки, энергоузла и модуля высокомощной аккумуляторной батареи. Они могут применяться в составе перспективных летательных аппаратов.

На Международной выставке UMEX в Объединенных Арабских Эмиратах ОДК демонстрирует инновационные разработки, которые развивают перспективное направление — БПЛА различного типа.

В экспозиции ОДК представлен демонстратор гибридной силовой установки (ГСУ) мощностью 500 кВт, который является уникальной разработкой в России. Демонстратор ГСУ разработан предприятием «ОДК-Климов» на базе вертолетного двигателя ВК-650В. Благодаря применению ГСУ последовательной схемы можно создавать летательные аппараты с новыми функциональными возможностями: самолеты с вертикальным или сверхкоротким взлетом и посадкой, конвертопланы.

ГСУ включает в себя газотурбинный и электрические двигатели, электрический генератор, аккумуляторные батареи и силовую электронику. Совмещение газотурбинного и электрического двигателей обеспечивает основное преимущество ГСУ 500 относительно чисто электрических силовых установок — увеличение дальности и продолжительности полетов.

«На предприятии „ОДК-Климов“ завершена пятилетняя научно-исследовательская работа. Ее результатом стало успешное создание демонстратора ГСУ мощностью 500 кВт, который прошел стендовые испытания и подтвердил заложенные технические решения. Также разработаны энергоузел мощностью 35 кВт и модуль высокомощной аккумуляторной батареи мощностью 25 кВт. На волне развития тяжелых беспилотников мы наблюдаем активный рост гибридного и электрического направления, и представленные разработки станут актуальным решением для перспективных БПЛА. Мы уже отмечаем живой интерес со стороны российских и зарубежных разработчиков беспилотных аппаратов к ГСУ, энергоузлу и модулю АКБ», — рассказал директор по перспективным разработкам — главный конструктор «ОДК-Климов» Михаил Шемет.

Модуль высокомощной аккумуляторной батареи (АКБ) мощностью 25 кВт применяется в составе перспективных гибридных и электрических силовых установок различных типов летательных аппаратов. Среди его преимуществ — иммерсионная жидкостная система охлаждения, дублированная система контроля и управления с активной балансировкой. Это собственная разработка предприятия «ОДК-Климов», аналогов которой в России не существует.

Уникальность используемой в АКБ иммерсионной системы охлаждения заключается в том, что она обеспечивает длительный разряд батареи на пиковых мощностях, быструю зарядку, а также больший срок службы. Такие технические характеристики являются оптимальным решением для летательных аппаратов с ГСУ, а также могут быть использованы на наземном транспорте.

Энергоузел на базе поршневого двигателя мощностью 35 кВт является эффективной альтернативой аккумуляторных батарей и предназначен для обеспечения питания электрических двигателей мультироторных беспилотных летательных аппаратов и специальных наземных транспортных платформ. Он также может применяться в качестве бензогенератора для выработки электрической энергии. Возможность использования при температурах от −40 °С до +55 °С делает его универсальным. В отличие от аккумуляторов энергоузел обладает более высокими энергетическими параметрами, что позволяет повысить дальность и длительность полетов БПЛА.

В экспозиции также представлены малоразмерные турбореактивные двигатели ОДК в классе мощности от 40 до 150 кгс, которые имеют высокую топливную эффективность, простую в эксплуатации систему смазки и низкую по сравнению с аналогами массу. Также демонстрируется турбогенератор RH50, работающий на керосине. Разработки устанавливаются на российские БПЛА различной компоновки и планеры и могут применяться в перспективных летательных аппаратах.

Международная специализированная выставка-конференция UMEX 2026 проходит с 20 по 22 января 2026 года в Объединенных Арабских Эмиратах в рамках недели авиации и космоса Абу-Даби. Выставка является уникальной платформой для международного обмена опытом в области беспилотных аппаратов, дронов, робототехники, компонентов, а также технологий имитации и обучения.

  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Компании
ОДК УК
Ростех
Проекты
БПЛА
