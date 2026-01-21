В Вирджинии построят завод по выпуску противокорабельных ракет NSM

Норвежская компания Kongsberg Defense and Aerospace, Inc. провела церемонию закладки первого камня своего первого современного завода по производству ракет в США. Как уточняет Naval News, объект находится в округе Джеймс-Сити в штате Вирджиния.

В мероприятии участвовали президент Kongsberg Defence and Aerospace Эйрик Ли, председатель Совета управляющих округа Джеймс-Сити Джон МакГленнон, министр транспорта штата Вирджиния Шеп Миллер, член Палаты представителей США Роб Виттман (от первого округа Вирджинии) и посол Норвегии в США Анникен Хёйтфельдт.

Старт строительства завода по выпуску ракет Konsberg в штате Вирджиния Kongsberg Defense and Aerospace, Inc.

Производственный объект, расположенный в городе Тоано, между Ричмондом и Уильямсбургом, недалеко от военно-морской базы Йорктаун, поможет компании Kongsberg удовлетворить мировой спрос на свои высокоточные ракеты.

"Новый завод обеспечит дополнительные производственные мощности, возможности технического обслуживания и модернизации противокорабельных ракет NSM и крылатых ракет воздушного базирования JSM", – пояснил Эйрик Ли.

В 2024 году ВМС США заключили с компанией Kongsberg многолетний контракт на закупку ракет NSM для вооружения надводных кораблей, а также для береговых мобильных систем NMESIS Корпуса морской пехоты. Тогда же ВВС США выбрали ракеты JSM для оснащения истребителей пятого поколения F-35A.

"Мы гордимся тем, что инвестируем в оборонное производство в Соединенных Штатах, и рады разместить наши производственные мощности в округе Джеймс-Сити. Власти штата Вирджиния сыграли важную роль в этом процессе, и мы с нетерпением ждем расширения нашего присутствия в США по мере увеличения штата сотрудников", – добавила гендиректор Kongsberg Defence and Aerospace Хизер Арментраут.

О планах постройки завода по производству ракет в штате Вирджиния объявили в сентябре 2024 года. Загрузка предприятия предполагает более 180 рабочих мест. Сейчас на строительной площадке ведутся подготовительные работы, а начало непосредственно строительства ожидается во втором квартале 2026 года. Предполагается, что выпуск ракет стартует в конце 2027 года, а выход на крупносерийное производство запланирован на конец 2028 года.

Как отмечает Naval News, это уже третья производственная линия, созданная компанией Kongsberg для поддержки программ NSM и JSM, после заводов в Норвегии и Австралии.

Противокорабельная ракета средней дальности NSM предназначена для поражения как надводных, так и наземных целей на дистанции до 200 км. Низколетящая ракета способна огибать ландшафт, а для наведения на цель использует пассивные системы. По заявлению разработчиков, в комплексе с применением передовых материалов это затрудняет обнаружение NSM средствами ПВО.

JSM – это модификация ракеты NSM, адаптированная для запуска с авиационных платформ. За счет воздушного старта дальность поражения целей увеличена до 300 км.

Противокорабельные ракеты NSM выбрали уже 14 стран, а JSM – пять государств, включая США.