Войти
Flotprom

В Вирджинии построят завод по выпуску противокорабельных ракет NSM

265
0
-1

Норвежская компания Kongsberg Defense and Aerospace, Inc. провела церемонию закладки первого камня своего первого современного завода по производству ракет в США. Как уточняет Naval News, объект находится в округе Джеймс-Сити в штате Вирджиния.

В мероприятии участвовали президент Kongsberg Defence and Aerospace Эйрик Ли, председатель Совета управляющих округа Джеймс-Сити Джон МакГленнон, министр транспорта штата Вирджиния Шеп Миллер, член Палаты представителей США Роб Виттман (от первого округа Вирджинии) и посол Норвегии в США Анникен Хёйтфельдт.

Старт строительства завода по выпуску ракет Konsberg в штате Вирджиния

Kongsberg Defense and Aerospace, Inc.


Производственный объект, расположенный в городе Тоано, между Ричмондом и Уильямсбургом, недалеко от военно-морской базы Йорктаун, поможет компании Kongsberg удовлетворить мировой спрос на свои высокоточные ракеты.

"Новый завод обеспечит дополнительные производственные мощности, возможности технического обслуживания и модернизации противокорабельных ракет NSM и крылатых ракет воздушного базирования JSM", – пояснил Эйрик Ли.

В 2024 году ВМС США заключили с компанией Kongsberg многолетний контракт на закупку ракет NSM для вооружения надводных кораблей, а также для береговых мобильных систем NMESIS Корпуса морской пехоты. Тогда же ВВС США выбрали ракеты JSM для оснащения истребителей пятого поколения F-35A.

"Мы гордимся тем, что инвестируем в оборонное производство в Соединенных Штатах, и рады разместить наши производственные мощности в округе Джеймс-Сити. Власти штата Вирджиния сыграли важную роль в этом процессе, и мы с нетерпением ждем расширения нашего присутствия в США по мере увеличения штата сотрудников", – добавила гендиректор Kongsberg Defence and Aerospace Хизер Арментраут.

О планах постройки завода по производству ракет в штате Вирджиния объявили в сентябре 2024 года. Загрузка предприятия предполагает более 180 рабочих мест. Сейчас на строительной площадке ведутся подготовительные работы, а начало непосредственно строительства ожидается во втором квартале 2026 года. Предполагается, что выпуск ракет стартует в конце 2027 года, а выход на крупносерийное производство запланирован на конец 2028 года.

Как отмечает Naval News, это уже третья производственная линия, созданная компанией Kongsberg для поддержки программ NSM и JSM, после заводов в Норвегии и Австралии.

Противокорабельная ракета средней дальности NSM предназначена для поражения как надводных, так и наземных целей на дистанции до 200 км. Низколетящая ракета способна огибать ландшафт, а для наведения на цель использует пассивные системы. По заявлению разработчиков, в комплексе с применением передовых материалов это затрудняет обнаружение NSM средствами ПВО.

JSM – это модификация ракеты NSM, адаптированная для запуска с авиационных платформ. За счет воздушного старта дальность поражения целей увеличена до 300 км.

Противокорабельные ракеты NSM выбрали уже 14 стран, а JSM – пять государств, включая США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Норвегия
США
Продукция
F-35A
NSM
Компании
Kongsberg
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.01 11:38
  • 13628
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.01 11:02
  • 1
Новый выставочный центр «Буран» открылся в Музейном комплексе в Верхней Пышме
  • 21.01 09:47
  • 3
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 21.01 03:05
  • 0
Сравнение платформы "Армата" с запускаемым в серию в этом году Т-90М2 (по имеющейся о них информации))
  • 20.01 19:24
  • 0
И еще о танках: проект Т-90М2 "Рывок-1", по планам - в серии с 2026/2027 г.
  • 20.01 18:27
  • 0
Комментарий к "В новом М1Е3 Abrams повторяются некоторые идеи танка из КНДР 2017 года"
  • 20.01 17:14
  • 3
Суд арестовал имущество и деньги Чубайса в рамках нового иска «Роснано»
  • 20.01 16:45
  • 1
"Калашников": автомат для штурмовиков АК-12К сконструировали за полгода
  • 20.01 16:41
  • 1
Глава "Калашникова" заявил о нехватке квалифицированных кадров в ОПК
  • 20.01 03:32
  • 1
Комментарий к "Сможет ли новый высотный разведывательный самолет "Хищник" сравниться со своим советским предшественником МиГ-25Р? (Military Watch Magazine, США)"
  • 20.01 01:24
  • 1
Космический фотоаппарат для внеземных цивилизаций: чем займется телескоп Nancy Grace Roman
  • 19.01 21:02
  • 0
Комментарий к "Названо преимущество танка M1E3 Abrams"
  • 19.01 20:32
  • 0
Комментарий к "Великобритания не готова к войне с Россией, заявил представитель Министерства обороны (The National Interest, США)"
  • 19.01 20:22
  • 89
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.01 06:41
  • 0
Комментарий к "Используя опыт Украины: Польша готовится к нанесению глубоких ударов по России"