«Высокоточные комплексы» кратно увеличили выпуск вооружения в 2025 году

295
0
+1
Выносная пусковая установка ПТРК "Корнет" с дистанционным управлением комплекса холдинга "Высокоточные комплексы"
Выносная пусковая установка ПТРК "Корнет" с дистанционным управлением комплекса холдинга "Высокоточные комплексы".
Источник изображения: © Фото : Высокоточка/Telegram

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) в 2025 году кратно увеличил производство вооружения и военной техники по сравнению с 2024 годом, сообщили в пресс-службе холдинга.

Производство вооружения и военной техники холдингом "Высокоточные комплексы" в 2025 году увеличилось в несколько раз по сравнению с предыдущим годом, передает ТАСС.

В пресс-службе холдинга отметили, что темпы роста были обеспечены благодаря выполнению государственных контрактов и расширению производственных мощностей.

В 2025 году полностью исполнены контракты на поставку ракет для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", а также легких управляемых ракет "Изделие-305". "Также исполнены контракты на поставку управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь-М2", – сообщили в пресс-службе холдинга.

Кроме этого, в войска поступили пусковые установки противотанковых ракетных комплексов "Корнет" и переносные зенитные ракетные комплексы "Верба". Министерство обороны России в полном объеме получило зенитные ракетные комплексы семейства "Панцирь", в частности ЗРПК "Панцирь-С" и ЗРК "Панцирь-СМД", а также соответствующие управляемые ракеты.

Также холдинг обеспечил выполнение контрактов на поставку радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, систем обзора воздушного пространства и легкобронированной техники. В частности, российским военным были переданы боевые машины пехоты БМП-3, БМП-2М с боевым отделением "Бережок", а также боевые машины десанта БМД-4М.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех начал поставки мини-ракет для комплексов "Панцирь" в войска.

Ростех повысил эффективность работы "Панцирей".

Комплекс "Панцирь-СМД-Е" стал главным хитом выставки в Дубае.

Дмитрий Зубарев

