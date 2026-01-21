Как защитить морскую торговлю России от пиратства Британии.

Британские СМИ утверждают, что Лондон готовится поступать с выходящими из российских портов танкерами так же, как поступают США с танкерами из Венесуэлы – захватывать и арестовывать. Какие возможности есть у Британии для такого рода морского пиратства – и к чему стоит готовиться российским торговому и Военно-морскому флотам?

Как известно, в самом начале 2026 года США захватили уже шесть танкеров с нефтью, следовавших из Венесуэлы. У США нет никакого права делать то, что они делают. Однако правовых норм для американцев не существует – они действуют с позиции силы и Конвенцию ООН про морскому праву осознанно не ратифицируют.

Но главное, что пример Вашингтона вдохновил и Лондон. Сразу после захвата танкеров Marinera, Sophia, Olina и еще до захвата Galileo в Великобритании внезапно вспомнили, что они тоже обложили санкциями так называемый теневой флот России – точно так же, как США обложили санкциями Венесуэлу. Какие-то горячие головы в Лондоне нашли в тексте старого закона, принятого задолго до начала СВО, под названием Sanctions and Money Laundering Act 2018 ("Закон 2018 года о санкциях и противодействии отмыванию денег") норму о том, что подозрительные с точки зрения обхода санкций торговые суда могут задерживаться и обыскиваться британскими военными.

В недрах британской государственной машины началось изучение вопроса о том, как можно пойти по стопам американцев и силой начать задерживать танкеры с российской нефтью – или же просто идущие в Россию суда из разных санкционных списков. Пока никакое решение не принято, но спецназ для этой задачи уже готовят.

До англичан так пробовала действовать Эстония. В определенный момент России пришлось пойти на демонстрацию силы в виде истребителя Су-35 над Финским заливом и на несколько часов задержать (без высадки досмотровых групп) танкер с эстонским грузом.

Что касается британцев – они не просто изучают в том числе вариант с арестом танкеров с нефтью. Они еще и думают над финансированием Украины за счет украденной таким образом нефти. Технически им есть чем это делать.

О пиратских корнях британского морского могущества сегодня знают все. Можно не сомневаться, что они вполне способны повторить то, что когда-то сделало их теми, кто они есть сейчас. МИД России открыто заявляет, что "хищными замыслами преисполнены... власти издавна промышлявшей морским разбоем Великобритании".

Британцы уже показывали, как действуют в таких случаях. Примером можно считать захват иранского танкера Grace 1, который использовался иранцами для поставки топлива Сирии, находившейся тогда под жесточайшим западным давлением.

Никаких оснований с точки зрения международного права у Британии не было – ООН не вводила санкции на поставку Сирии топлива. Но их это не остановило. Танкер был захвачен ВМС Великобритании 4 июля 2019 года в Гибралтарском проливе с помощью подразделения морской пехоты.

Обращает на себя внимание выбор места – британцы захватили танкер как можно дальше и от Ирана, и от российской военно-морской базы в Тартусе – там, где помешать им никто не мог. В каком-то смысле это – модельный пример. Таким же образом они вполне могут действовать и против нас.

Основными покупателями российской нефти являются Индия и Китай. Основные маршруты доставки – с Балтики через Ла-Манш, северо-западную Атлантику, Гибралтарский пролив, Средиземное море, Суэцкий канал и далее в Индийский океан, или второй по значимости – через Черное море, турецкие проливы и далее аналогично главному маршруту.

Гарантированно и легко обеспечить эскорт танкеров наш флот может на Балтике, Ла-Манше, а в Средиземном море – от турецких тервод по Средиземному морю и далее на пути через Суэцкий канал в Красное море. Все, что сверх этого, потребует или напряжения сил, к которому ВМФ не готовился, или будет возможно только в виде разовых проводок.

Британцы же имеют базы и в Гибралтаре, и в Индийском океане. Кроме того, ВМС Великобритании в принципе имеют опыт глобальных военных операций в море и необходимый для этого корабельный состав. Во время антипиратских действий они просто размещают спецназ и вертолеты на больших кораблях комплексного снабжения, на которых нетрудно обеспечить хорошие условия обитаемости, и месяцами держат такие корабли в нужном регионе. Их вполне хватит, чтобы заниматься перехватом танкеров.

В узкостях и проливах вдали от своей территории Британия может задействовать часть из имеющихся восьми небольших патрульных кораблей типа River. Для действий в открытом океане в ВМС Великобритании есть семь фрегатов и шесть эсминцев плюс, в некоторых случаях, корабли ближайших союзников – Канады и Австралии. Всего этого более чем хватит, чтобы ни один танкер из России не дошел до пункта назначения.

В случае риска боестолкновения с кораблями ВМФ России Британия может в некоторых ситуациях рассчитывать также на подлодки и авиацию, но это уже крайний случай, когда мы будем скатываться к открытой войне. Тем не менее недооценивать их как противника крайне опасно.

Защитить в море танкеры и балкеры от захвата может только военный флот. И он должен быть готов принять там бой.

Британия – одна из немногих стран, имеющих хоть какой-то опыт ведения войны на море после окончания Второй мировой. Несмотря на гигантские проблемы с флотом, традиции Королевских ВМС еще живы, и они вполне могут драться, если придется.

И те противокорабельные ракеты, которые используют их корабли, и атомные подлодки Astute, которые худо-бедно снова начали выходить в море, представляют собой реальную угрозу. Они требуют не только приведения всего вооружения современных российских кораблей в боеспособное состояние, соответствующее тактико-техническому заданию, но и проведения моряками интенсивной боевой подготовки в условиях, приближенных к реальным.

Количество сил, которое прямо сейчас ВМФ может отрядить на защиту судоходства, ограничено. Также не в пользу России играет то, что все эти танкеры идут под нейтральными флагами и, строго формально, к России не относятся. Однако морской экспорт критически важен для российской экономики. Защита торговых кораблей требует адекватных инструментов ответа во всех сферах – от подготовки флота к конвойным действиям с опорой на базу в Тартусе до урегулирования юридического статуса этих судов и каких-то асимметричных действий.

Тут стоит вспомнить, что Иран свой танкер освободил и сделал это таким образом, что больше англичане иранские танкеры не трогали. Иранцы просто начали захватывать танкеры, принадлежащие компаниям с британским капиталом, и делали это до тех пор, пока их танкер не освободили. Они нашли выход из ситуации. России тоже необходимо будет это сделать.

Александр Тимохин