Войти
Деловая газета "Взгляд"

Как защитить морскую торговлю России от пиратства Британии

325
0
0
Как защитить морскую торговлю России от пиратства Британии
Как защитить морскую торговлю России от пиратства Британии.
Источник изображения: @ Stringer/dpa/Global Look Press

Британские СМИ утверждают, что Лондон готовится поступать с выходящими из российских портов танкерами так же, как поступают США с танкерами из Венесуэлы – захватывать и арестовывать. Какие возможности есть у Британии для такого рода морского пиратства – и к чему стоит готовиться российским торговому и Военно-морскому флотам?

Как известно, в самом начале 2026 года США захватили уже шесть танкеров с нефтью, следовавших из Венесуэлы. У США нет никакого права делать то, что они делают. Однако правовых норм для американцев не существует – они действуют с позиции силы и Конвенцию ООН про морскому праву осознанно не ратифицируют.

Но главное, что пример Вашингтона вдохновил и Лондон. Сразу после захвата танкеров Marinera, Sophia, Olina и еще до захвата Galileo в Великобритании внезапно вспомнили, что они тоже обложили санкциями так называемый теневой флот России – точно так же, как США обложили санкциями Венесуэлу. Какие-то горячие головы в Лондоне нашли в тексте старого закона, принятого задолго до начала СВО, под названием Sanctions and Money Laundering Act 2018 ("Закон 2018 года о санкциях и противодействии отмыванию денег") норму о том, что подозрительные с точки зрения обхода санкций торговые суда могут задерживаться и обыскиваться британскими военными.

В недрах британской государственной машины началось изучение вопроса о том, как можно пойти по стопам американцев и силой начать задерживать танкеры с российской нефтью – или же просто идущие в Россию суда из разных санкционных списков. Пока никакое решение не принято, но спецназ для этой задачи уже готовят.

До англичан так пробовала действовать Эстония. В определенный момент России пришлось пойти на демонстрацию силы в виде истребителя Су-35 над Финским заливом и на несколько часов задержать (без высадки досмотровых групп) танкер с эстонским грузом.

Что касается британцев – они не просто изучают в том числе вариант с арестом танкеров с нефтью. Они еще и думают над финансированием Украины за счет украденной таким образом нефти. Технически им есть чем это делать.

О пиратских корнях британского морского могущества сегодня знают все. Можно не сомневаться, что они вполне способны повторить то, что когда-то сделало их теми, кто они есть сейчас. МИД России открыто заявляет, что "хищными замыслами преисполнены... власти издавна промышлявшей морским разбоем Великобритании".

Британцы уже показывали, как действуют в таких случаях. Примером можно считать захват иранского танкера Grace 1, который использовался иранцами для поставки топлива Сирии, находившейся тогда под жесточайшим западным давлением.

Никаких оснований с точки зрения международного права у Британии не было – ООН не вводила санкции на поставку Сирии топлива. Но их это не остановило. Танкер был захвачен ВМС Великобритании 4 июля 2019 года в Гибралтарском проливе с помощью подразделения морской пехоты.

Обращает на себя внимание выбор места – британцы захватили танкер как можно дальше и от Ирана, и от российской военно-морской базы в Тартусе – там, где помешать им никто не мог. В каком-то смысле это – модельный пример. Таким же образом они вполне могут действовать и против нас.

Основными покупателями российской нефти являются Индия и Китай. Основные маршруты доставки – с Балтики через Ла-Манш, северо-западную Атлантику, Гибралтарский пролив, Средиземное море, Суэцкий канал и далее в Индийский океан, или второй по значимости – через Черное море, турецкие проливы и далее аналогично главному маршруту.

Гарантированно и легко обеспечить эскорт танкеров наш флот может на Балтике, Ла-Манше, а в Средиземном море – от турецких тервод по Средиземному морю и далее на пути через Суэцкий канал в Красное море. Все, что сверх этого, потребует или напряжения сил, к которому ВМФ не готовился, или будет возможно только в виде разовых проводок.

Британцы же имеют базы и в Гибралтаре, и в Индийском океане. Кроме того, ВМС Великобритании в принципе имеют опыт глобальных военных операций в море и необходимый для этого корабельный состав. Во время антипиратских действий они просто размещают спецназ и вертолеты на больших кораблях комплексного снабжения, на которых нетрудно обеспечить хорошие условия обитаемости, и месяцами держат такие корабли в нужном регионе. Их вполне хватит, чтобы заниматься перехватом танкеров.

В узкостях и проливах вдали от своей территории Британия может задействовать часть из имеющихся восьми небольших патрульных кораблей типа River. Для действий в открытом океане в ВМС Великобритании есть семь фрегатов и шесть эсминцев плюс, в некоторых случаях, корабли ближайших союзников – Канады и Австралии. Всего этого более чем хватит, чтобы ни один танкер из России не дошел до пункта назначения.

В случае риска боестолкновения с кораблями ВМФ России Британия может в некоторых ситуациях рассчитывать также на подлодки и авиацию, но это уже крайний случай, когда мы будем скатываться к открытой войне. Тем не менее недооценивать их как противника крайне опасно.

Защитить в море танкеры и балкеры от захвата может только военный флот. И он должен быть готов принять там бой.

Британия – одна из немногих стран, имеющих хоть какой-то опыт ведения войны на море после окончания Второй мировой. Несмотря на гигантские проблемы с флотом, традиции Королевских ВМС еще живы, и они вполне могут драться, если придется.

И те противокорабельные ракеты, которые используют их корабли, и атомные подлодки Astute, которые худо-бедно снова начали выходить в море, представляют собой реальную угрозу. Они требуют не только приведения всего вооружения современных российских кораблей в боеспособное состояние, соответствующее тактико-техническому заданию, но и проведения моряками интенсивной боевой подготовки в условиях, приближенных к реальным.

Количество сил, которое прямо сейчас ВМФ может отрядить на защиту судоходства, ограничено. Также не в пользу России играет то, что все эти танкеры идут под нейтральными флагами и, строго формально, к России не относятся. Однако морской экспорт критически важен для российской экономики. Защита торговых кораблей требует адекватных инструментов ответа во всех сферах – от подготовки флота к конвойным действиям с опорой на базу в Тартусе до урегулирования юридического статуса этих судов и каких-то асимметричных действий.

Тут стоит вспомнить, что Иран свой танкер освободил и сделал это таким образом, что больше англичане иранские танкеры не трогали. Иранцы просто начали захватывать танкеры, принадлежащие компаниям с британским капиталом, и делали это до тех пор, пока их танкер не освободили. Они нашли выход из ситуации. России тоже необходимо будет это сделать.

Александр Тимохин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Венесуэла
Индия
Иран
Канада
Китай
Россия
Сирия
США
Украина
Финляндия
Эстония
Продукция
Су-35
Компании
ООН
Проекты
Astute АПЛ
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.01 11:38
  • 13628
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.01 11:02
  • 1
Новый выставочный центр «Буран» открылся в Музейном комплексе в Верхней Пышме
  • 21.01 09:47
  • 3
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 21.01 03:05
  • 0
Сравнение платформы "Армата" с запускаемым в серию в этом году Т-90М2 (по имеющейся о них информации))
  • 20.01 19:24
  • 0
И еще о танках: проект Т-90М2 "Рывок-1", по планам - в серии с 2026/2027 г.
  • 20.01 18:27
  • 0
Комментарий к "В новом М1Е3 Abrams повторяются некоторые идеи танка из КНДР 2017 года"
  • 20.01 17:14
  • 3
Суд арестовал имущество и деньги Чубайса в рамках нового иска «Роснано»
  • 20.01 16:45
  • 1
"Калашников": автомат для штурмовиков АК-12К сконструировали за полгода
  • 20.01 16:41
  • 1
Глава "Калашникова" заявил о нехватке квалифицированных кадров в ОПК
  • 20.01 03:32
  • 1
Комментарий к "Сможет ли новый высотный разведывательный самолет "Хищник" сравниться со своим советским предшественником МиГ-25Р? (Military Watch Magazine, США)"
  • 20.01 01:24
  • 1
Космический фотоаппарат для внеземных цивилизаций: чем займется телескоп Nancy Grace Roman
  • 19.01 21:02
  • 0
Комментарий к "Названо преимущество танка M1E3 Abrams"
  • 19.01 20:32
  • 0
Комментарий к "Великобритания не готова к войне с Россией, заявил представитель Министерства обороны (The National Interest, США)"
  • 19.01 20:22
  • 89
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.01 06:41
  • 0
Комментарий к "Используя опыт Украины: Польша готовится к нанесению глубоких ударов по России"