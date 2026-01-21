"Калашников" передал на СВО партию электромотоциклов с прицепами

Мотоцикл и двухместный электросамокат представляют собой бесшумный транспорт

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Концерн "Калашников" передал партию электромотоциклов "Иж-Эндуро" и электрический самокат "Иж-ScootWay" собственного производства в одну из воинских частей в зоне спецоперации. Об этом сообщается в телеграм-канале концерна.

"Концерн "Калашников" передал партию новых электрических мотоциклов "Иж-Эндуро" и электрический самокат "Иж-ScootWay" собственного производства представителям одной из воинских частей для использования в зоне проведения специальной военной операции. Все изделия оснащены универсальными прицепами грузоподъемностью до 200 кг с целью перевозки спецгрузов", - сказано в сообщении.

Мотоцикл и двухместный электросамокат представляют собой бесшумный транспорт. Оба изделия развивают скорость до 100 км/ч, оснащены усиленными узлами крепления, быстросъемной фиксацией прицепа. Особое внимание при их разработке сотрудники "Калашникова" уделили адаптации к сложным климатическим условиям и рельефу.