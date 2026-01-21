Войти
ЦАМТО

Saab выполняет сборку истребителей JAS-39C "Грипен", заказанных для ВВС Венгрии

Saab JAS-39C Gripen
Изображение истребителя Saab JAS-39C Gripen с опознавательными знаками ВВС Болгарии.
Источник изображения: forum.keypublishing.com

ЦАМТО, 20 января. Посольство Венгрии в Стокгольме 14 января опубликовало первые фотографии истребителей JAS-39C "Грипен", строящихся для ВВС Венгрии в рамках подписанного в 2024 году контракта.

Посол Петер Палоци посетил предприятие шведской компании Saab в Линчепинге, где провел переговоры с руководством компании и ознакомился с ходом работ. Как предполагается, четыре новых самолета JAS-39C будут переданы ВВС Венгрии летом 2026 года.

Как сообщал ЦАМТО, в 2001 году правительства Швеции и Венгрии заключили базовое соглашение о лизинге истребителей JAS-39C/D "Грипен" с возможностью последующего выкупа. Полная стоимость подписанного в 2003 году лизингового контракта, предусматривающего поставку 14 самолетов (12 одноместных версии С и 2 двухместных версии D), составила 340 млрд. форинтов (1,09 млрд. евро). После истечения срока действия в 2016 году лизинговое соглашение было продлено и действует до 2026 года. В 2026 году все самолеты будут переданы в собственность Венгрии.

Первые 5 истребителей JAS-39 "Грипен" прибыли на авиабазу "Кечкемет" в марте 2006 года. Поставки были завершены в конце января 2008 года.

19 мая 2015 года двухместный JAS-39D потерпел крушение во время посадки на авиабазе Часлав в восточной Чехии. Второй самолет, JAS-39C, получил серьезные повреждения при посадке на авиабазе Кечкемет в июне 2015 года.

В июле 2016 года Saab поставила МО Венгрии новый двухместный JAS-39D "Грипен" для замены не подлежавшего восстановлению самолета. Второй истребитель был отремонтирован.

В феврале 2024 года Агентство материального обеспечения Вооруженных сил Швеции (FMV) подписало с Saab контракта на поставку четырех дополнительных истребителей JAS-39C "Грипен" для ВВС Венгрии.

Заказ был размещен после подписания 23 февраля FMV и Министерством обороны Венгрии изменений к заключенному в декабре 2001 года лизинговому соглашению. После выполнения поставки новых самолетов на вооружении ВВС Венгрия будет состоять в общей сложности 18 ед. JAS-39C "Грипен".

Saab и Министерство обороны Венгрии также подписали меморандум о взаимопонимании о развитии высокотехнологичных промышленных зон и возможностей истребительной авиации. Сотрудничество включает поддержку создания в Венгрии Центра передового опыта в области технологий виртуальной реальности.

  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Чехия
Швеция
Продукция
Gripen NG
