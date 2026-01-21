Войти
ТАСС

"Калашников" организует демонстрации полетов своих изделий в других странах

261
0
+1
Беспилотник "Скат-350М"
Беспилотник "Скат-350М".
Источник изображения: © Фото : Концерн "Калашников"

Многих заинтересовали всеклиматический высотный разведчик "Скат-350М" и сопряженные с ним с помощью оригинального ПО концерна управляемые барражирующие боеприпасы "Куб-2Э" и "Куб-10Э", отметили в концерне

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Концерн "Калашников" организует демонстрационные полеты своих изделий в ряде стран. Об этом сообщили в Telegram-канале концерна.

"В первый день экспозицию концерна "Калашников" посетили десятки участников и гостей 7-й Международной специализированной выставки и конференции беспилотных систем и тренажеров UMEX 2026, которая проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 20 по 22 января. <…> В ходе проведенных встреч и переговоров достигнута договоренность об организации демонстрационных полетов в ряде стран", - говорится в сообщении.

Как отметили в концерне, многих посетителей выставки в первую очередь заинтересовали всеклиматический высотный разведчик "Скат-350М" и сопряженные с ним с помощью оригинального ПО концерна управляемые барражирующие боеприпасы "Куб-2Э" и "Куб-10Э". Высокий интерес также вызвали разведывательные БЛА коптерного типа "Голиаф 2.0" и "Каракурт 2.0".

Ранее в интервью ТАСС генеральный директор концерна "Калашников", член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников отмечал, что концерн представит на выставке получившие хорошие отзывы от военнослужащих в зоне СВО барражирующие боеприпасы "Куб-2Э" и "Куб-10Э". Кроме того, отмечал он, будет представлен разведывательный беспилотник "Скат-350М", который был интегрирован с управляемыми боеприпасами "Куб". Кроме того, будут представлены комплексы с БПЛА "Каракурт" и "Голиаф".

Выставка UMEX 2026 проходит 20-22 января. В рамках мероприятия ГК "Беспилотные системы" представляет БПЛА Supercam S350, зарекомендовавший себя как в гражданской, так и в военной сфере. Также показана новейшая разработка компании - скоростной разведывательный беспилотник Supercam S180. Кроме того, в экспозиции представлен квадрокоптер Supercam X4 двойного назначения. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Компании
СМР
Проекты
22800 МРК
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.01 11:38
  • 13628
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.01 11:02
  • 1
Новый выставочный центр «Буран» открылся в Музейном комплексе в Верхней Пышме
  • 21.01 09:47
  • 3
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 21.01 03:05
  • 0
Сравнение платформы "Армата" с запускаемым в серию в этом году Т-90М2 (по имеющейся о них информации))
  • 20.01 19:24
  • 0
И еще о танках: проект Т-90М2 "Рывок-1", по планам - в серии с 2026/2027 г.
  • 20.01 18:27
  • 0
Комментарий к "В новом М1Е3 Abrams повторяются некоторые идеи танка из КНДР 2017 года"
  • 20.01 17:14
  • 3
Суд арестовал имущество и деньги Чубайса в рамках нового иска «Роснано»
  • 20.01 16:45
  • 1
"Калашников": автомат для штурмовиков АК-12К сконструировали за полгода
  • 20.01 16:41
  • 1
Глава "Калашникова" заявил о нехватке квалифицированных кадров в ОПК
  • 20.01 03:32
  • 1
Комментарий к "Сможет ли новый высотный разведывательный самолет "Хищник" сравниться со своим советским предшественником МиГ-25Р? (Military Watch Magazine, США)"
  • 20.01 01:24
  • 1
Космический фотоаппарат для внеземных цивилизаций: чем займется телескоп Nancy Grace Roman
  • 19.01 21:02
  • 0
Комментарий к "Названо преимущество танка M1E3 Abrams"
  • 19.01 20:32
  • 0
Комментарий к "Великобритания не готова к войне с Россией, заявил представитель Министерства обороны (The National Interest, США)"
  • 19.01 20:22
  • 89
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.01 06:41
  • 0
Комментарий к "Используя опыт Украины: Польша готовится к нанесению глубоких ударов по России"