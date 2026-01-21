Минобороны Индии склоняется к покупке крупной партии истребителей "Рафаль"

ЦАМТО, 20 января. Комиссия по оборонным закупкам (Defence Procurement Board) Минобороны Индии 16 января одобрила приобретение 114 дополнительных истребителей "Рафаль" французского производства.

Согласно действующей системе оборонных закупок, далее предложение будет представлено Совету по оборонным закупкам Министерства обороны Индии, после чего будет направлено в Комитет правительства по безопасности для окончательного утверждения.

Одобрение было дано после обсуждения в Министерстве обороны предложения о заключении с Францией соглашения на сумму около 3,25 трлн. рупий (39,1 млрд. долл.).

Источники в МО Индии сообщили ANI, что согласно имеющимся планам первая партия из 12-18 самолетов будет собрана во Франции и поставлена к 2030 году в готовом к эксплуатации состоянии для удовлетворения срочных потребностей ВВС Индии.

Основная часть самолетов будет производиться в Индии, при этом доля компонентов национального производства составит около 30%.

Если Комитет правительства по безопасности одобрит сделку, она станет крупнейшей в истории Индии оборонной закупкой и увеличит общий парк истребителей "Рафаль" до 176 самолетов. На текущий момент ВВС Индии уже эксплуатируют 36 истребителей, а командование ВМС Индии в 2025 году разместило заказ на 26 самолетов "Рафаль" палубной версии.

Обсуждение закупки активизировалось в преддверии запланированного на февраль 2026 года визита в Индию президента Франции Эммануэля Макрона.

Министерство обороны Индии стремится в короткие сроки нарастить количество боевых самолетов в составе ВВС в рамках межправительственного соглашения с Францией. При этом предполагается максимально перенести производство на территорию страны.

В июне прошлого года компания Tata Advanced Systems Limited подписала с французской Dassault Aviation соглашение о производстве в Индии секций фюзеляжа "Рафаль". По информации Economic Times, параллельные проекты, включая завод по производству двигателей в Хайдарабаде и центр технического обслуживания и ремонта в Джеваре (штат Уттар-Прадеш), в конечном итоге могут обеспечить до 60% комплектующих "Рафаль". Власти Индии, по сообщениям СМИ, настаивают на достижении уровня 80%.

Основным препятствием в переговорах является требование Индии об интеграции национальных систем вооружения, включая УР "Астра". Хотя Франция выразила готовность содействовать с интеграцией оборудования, она отказывается передавать секретные исходные коды для средств РЭБ и комплексирования данных от датчиков истребителя. Принятие на вооружение техники, которая все больше зависима от программного обеспечения без возможности внесения обновлений без участия Франции, является серьезной опасностью. В итоге ВВС Индии могут оказаться в зависимости от единственного поставщика запатентованной технологии.