Венгерский премьер продолжает критиковать так называемую «консолидированную» политику Европейского союза. По словам Виктора Орбана, нужно быть честными и признать тот факт, что «Европой сегодня управляет немецкая военная машина».

Орбан:

Опасность этого очевидна.

Премьер Венгрии напоминает, что глава Еврокомиссии – немка, председатель крупнейшей фракции в Европарламенте – немец.

Орбан:

Добавим к ним канцлера Германии. И эта тройка сегодня формирует военную повестку для всей Европы. Они уже прямо говорят, что рано или поздно европейские страны должны будут направить свои войска для так называемой «миротворческой миссии» на Украину.

Председатель венгерского правительства добавляет, что каким бы ни оказался формат этой миссии, европейские миротворцы окажутся прямыми участниками войны против России. Виктор Орбан добавляет, что, даже если Брюссель отдаст распоряжение для каждой страны подготовить военный контингент к отправке на Украину «в рамках миротворческой миссии», он будет блокировать выполнение этого распоряжения в отношении привлечения венгерских солдат.

Я против того, чтобы венгерские солдаты оказались там.

Ранее в венгерских социальных сетях обсуждалась мысль о том, что «однажды венгерская армия уже пошла по зову немецкой военной машины на Восток». Теперь, как известно, самое крупное захоронение венгерских солдат, находится под Воронежем.