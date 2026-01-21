Войти
РИА Новости

Минобороны организовало отбор в подразделения войск БПЛА

280
0
0
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Минобороны организовало отбор в подразделения войск БПЛА во всех регионах

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Минобороны организовало работу по отбору граждан в подразделения войск беспилотных систем во всех регионах РФ, сообщила журналистам пресс-служба ведомства.

"На пунктах отбора на военную службу по контракту во всех регионах страны организована работа по комплектованию новых подразделений войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ежедневно в пункты отбора поступают многочисленные заявления от граждан, изъявляющих желание проходить военную службу в новом роде войск.

"Для них предусмотрен контракт на срок от 1 года, прохождение службы предусмотрено только в подразделениях БпС с обязательным курсом обучения управлению дронами различного типа, выплаты за уничтожение целей, а также гарантированныеувольнение по истечении срока контракта при нежелании заключить новый", - отметили в Минобороны РФ.

Помимо этого, кандидатам предъявляются соответствующие требования по возрасту, состоянию здоровья, уровню образования, профессионально-психологической пригодности, добавили в МО.

"В приоритетном порядке рассматриваются кандидаты, имеющие опыт военной службы в авиационных подразделениях, спецназа и разведки, пилоты дронов, авиамоделисты, специалисты в сфере информационных технологий, электроники и радиотехники", - сказали в Минобороны.

Также в ведомстве отметили, что отбор проводится на должности операторов БПЛА, инженеров, техников и другие специальности, а дополнительными преимуществом при отборе операторов БПЛА являются развитые аналитические способности и вестибулярный аппарат, мелкая моторика рук, уверенное пользование компьютером.

"В пунктах отбора на военную службу по контракту желающие могут ознакомиться со специальной техникой войск БПС и опробовать свои навыки на симуляторе FPV-дрона", - рассказали в МО.

Инструкторы войск беспилотных систем на месте проводят предварительный отбор и при соответствии требованиям после заключения контракта направляют военнослужащих в учебные центры для прохождения курса подготовки по специальности, заключили в министерстве обороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.01 11:38
  • 13628
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.01 11:02
  • 1
Новый выставочный центр «Буран» открылся в Музейном комплексе в Верхней Пышме
  • 21.01 09:47
  • 3
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 21.01 03:05
  • 0
Сравнение платформы "Армата" с запускаемым в серию в этом году Т-90М2 (по имеющейся о них информации))
  • 20.01 19:24
  • 0
И еще о танках: проект Т-90М2 "Рывок-1", по планам - в серии с 2026/2027 г.
  • 20.01 18:27
  • 0
Комментарий к "В новом М1Е3 Abrams повторяются некоторые идеи танка из КНДР 2017 года"
  • 20.01 17:14
  • 3
Суд арестовал имущество и деньги Чубайса в рамках нового иска «Роснано»
  • 20.01 16:45
  • 1
"Калашников": автомат для штурмовиков АК-12К сконструировали за полгода
  • 20.01 16:41
  • 1
Глава "Калашникова" заявил о нехватке квалифицированных кадров в ОПК
  • 20.01 03:32
  • 1
Комментарий к "Сможет ли новый высотный разведывательный самолет "Хищник" сравниться со своим советским предшественником МиГ-25Р? (Military Watch Magazine, США)"
  • 20.01 01:24
  • 1
Космический фотоаппарат для внеземных цивилизаций: чем займется телескоп Nancy Grace Roman
  • 19.01 21:02
  • 0
Комментарий к "Названо преимущество танка M1E3 Abrams"
  • 19.01 20:32
  • 0
Комментарий к "Великобритания не готова к войне с Россией, заявил представитель Министерства обороны (The National Interest, США)"
  • 19.01 20:22
  • 89
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.01 06:41
  • 0
Комментарий к "Используя опыт Украины: Польша готовится к нанесению глубоких ударов по России"