Минобороны организовало отбор в подразделения войск БПЛА во всех регионах

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Минобороны организовало работу по отбору граждан в подразделения войск беспилотных систем во всех регионах РФ, сообщила журналистам пресс-служба ведомства.

"На пунктах отбора на военную службу по контракту во всех регионах страны организована работа по комплектованию новых подразделений войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ежедневно в пункты отбора поступают многочисленные заявления от граждан, изъявляющих желание проходить военную службу в новом роде войск.

"Для них предусмотрен контракт на срок от 1 года, прохождение службы предусмотрено только в подразделениях БпС с обязательным курсом обучения управлению дронами различного типа, выплаты за уничтожение целей, а также гарантированныеувольнение по истечении срока контракта при нежелании заключить новый", - отметили в Минобороны РФ.

Помимо этого, кандидатам предъявляются соответствующие требования по возрасту, состоянию здоровья, уровню образования, профессионально-психологической пригодности, добавили в МО.

"В приоритетном порядке рассматриваются кандидаты, имеющие опыт военной службы в авиационных подразделениях, спецназа и разведки, пилоты дронов, авиамоделисты, специалисты в сфере информационных технологий, электроники и радиотехники", - сказали в Минобороны.

Также в ведомстве отметили, что отбор проводится на должности операторов БПЛА, инженеров, техников и другие специальности, а дополнительными преимуществом при отборе операторов БПЛА являются развитые аналитические способности и вестибулярный аппарат, мелкая моторика рук, уверенное пользование компьютером.

"В пунктах отбора на военную службу по контракту желающие могут ознакомиться со специальной техникой войск БПС и опробовать свои навыки на симуляторе FPV-дрона", - рассказали в МО.

Инструкторы войск беспилотных систем на месте проводят предварительный отбор и при соответствии требованиям после заключения контракта направляют военнослужащих в учебные центры для прохождения курса подготовки по специальности, заключили в министерстве обороны РФ.