Лавров: на Западе только США готовы обратиться к первопричинам конфликта на Украине

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. США - единственная западная страна, готовая обратиться к первопричинам украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"Такая позиция, готовность и понимание необходимости учитывать интересы партнера в полной мере проявляется в подходах администрации [президента США] Дональда Трампа к украинскому урегулированию. Единственная западная страна, которая готова обратиться к задаче устранения первопричин этого конфликта, во многом созданного предшественником Дональда Трампа Джо Байденом и его администрацией", - сказал он.