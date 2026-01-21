Народный фронт: в зону СВО доставили сотни роботов "Импульс"

Они способны везти до 1,5 тонн грузов в качестве прицепа

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российские разработчики передали сотни многофункциональных наземных робототехнических комплексов (НРТК) "Импульс", способных везти на себе 0,5 тонны грузов или до 1,5 тонн грузов в качестве прицепа, в зону СВО. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Народного фронта, Кулибин-клуб которого оказывает поддержку производителям.

На "Итогах года" президент РФ Владимир Путин отметил нехватку тяжелых беспилотных аппаратов, подчеркнув, что эта проблема будет решена в ближайшее время.

"Российские изобретатели при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта представили многофункциональный НРТК "Импульс", который может нести 500 кг полезной нагрузки на себе в подъем 25 градусов и за собой 1 500 кг в виде прицепа или автомобиля. Он может применяться для доставки продовольствия, топлива и боеприпасов, создания блиндажей и окопов, а также нести на себе вооружение. Количество переданных в зону специальной военной операции НРТК "Импульс" идет на сотни", - сообщили в Народном фронте.

В Народном фронте уточнили, что платформа "Импульс" поддерживает дистанционное управление НРТК через радиоканал (с технологией MESH) или оптоволокно. MESH-сеть позволяет объединять роботов в группу, где каждый аппарат выступает ретранслятором сигнала, за счет чего значительно увеличивается дальность управления, обеспечивается устойчивость связи при выходе из строя отдельных узлов, сохраняется работоспособность в условиях помех и сложной местности, а также достигается масштабируемость группы без потери качества соединения - всё это без необходимости организации предварительной инфраструктуры.

"Смена канала может происходить автоматически, если обрывается оптоволокно, то управление переходит на радиоканал. Из машин может быть составлен некий рой - один оператор или несколько операторов могут управлять сразу несколькими машинами, которые будут являться ретрансляторами друг для друга, что увеличит дальность применения. Подходят, как наземные, так и воздушные ретрансляторы", - рассказал представитель компании-производителя "Гумич-РТК".

По его словам, "Импульс" - это универсальная платформа, которая может использоваться в различных условиях для военного и гражданского применения. Платформа может нести различную полезную нагрузку, а также выспупать в виде вооружения или каких-то гражданских надстроек, быть экскаватором, гранатометом, пулеметом, применяться как минер или буксир для другой техники.

О Кулибин-клубе

Кулибин-клуб Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие изделия.