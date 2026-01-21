Норвежцев письмами предупредили о «войне с РФ» и возможном изъятии собственности

Источник изображения: topwar.ru

Правительство Норвегии разослало письма подданным по поводу необходимости быть готовыми к возможному военному конфликту с Россией. Предупреждение касается в первую очередь тысяч жителей приграничных регионов Норвегии. Напомним, что эта натовская страна на севере имеет общую с Российской Федерацией границу.

Начальник службы военной логистики Норвегии Андрес Йернберг заявил о том, что норвежцы должны быть готовы к различным кризисным ситуациям в сфере обороны, включая и такую, как война.

В разосланных письмах говорится, что при введении военного положения ситуация с частной собственностью в значительной степени меняется. И если такой указ будет издан норвежским правительством, то норвежским владельцам транспортных средств и недвижимости «возможно, придётся передать их для нужд армии».

Информацию о «письмах счастья» публикует британская пресса, ссылаясь на источники, включая непосредственно рядовых норвежцев.

Интересен сам факт того, что норвежское правительство продолжает пугать общественность войной с Россией, а в это самое время Соединённые Штаты Америки ведут приготовления, чтобы забрать у соседа Норвегии по северу Европы – Дании – самую крупную её территорию, Гренландию. Напомним, что Норвегия «на помощь Дании» отправила в Гренландию своих военнослужащих. Говорят, двоих…

А ведь Дональд Трамп может обратить внимание и на саму Норвегию. Ведь страна эта «плотно сидит на нефти». А Вашингтону очень не нравится, когда кто-то распоряжается нефтью так, что США от этого не выигрывают в финансовом плане. Норвегия, напомним, обеспечивает львиную долю европейских потребностей в «чёрном золоте». И для США вполне подходящим вариантом было бы потеснить норвежцев на европейском рынке.