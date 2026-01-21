Войти
ЦАМТО

Индонезия не получит прототип истребителя KF-21 Boramae

288
0
0
Первый полет пятого опытного летного образца (серийный и бортовой номер "005") перспективного южнокорейского истребителя KAI KF-21 Boramae. Сачхон (Южная Корея), 16.05.2023
Первый полет пятого опытного летного образца (серийный и бортовой номер "005") перспективного южнокорейского истребителя KAI KF-21 Boramae. Сачхон (Южная Корея), 16.05.2023.
Источник изображения: KAI

ЦАМТО, 20 января. Согласно заявлению Агентства программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA), Индонезия не получит прототип истребителя KF-21 Boramae ("Борамэ") в связи с существенными изменениями в соглашении о сотрудничестве между двумя странами.

Решение связано с сокращением финансового участия Индонезии в программе и накопившимися за последние несколько лет спорами. Пересмотр условий привел к сокращению вклада Джакарты и отмене льгот.

В июне 2025 года Сеул и Джакарта пересмотрели условия совместного проекта. Индонезия, первоначально ответственная за долю в проекте на сумму в 1,6 трлн. вон, сократила свой вклад до 600 млрд. вон, из которых в прошлом году индонезийское правительство выплатило 500 млрд. вон.

В результате сокращения участия Индонезия потеряла ранее согласованные права, включая получение прототипа KF-21 005, который планировалось передать ВВС Индонезии для проведения летных и интеграционных испытаний вооружения.

Участие Джакарты в программе KF-21 было отмечено такими проблемами, как повторяющиеся задержки платежей, из-за которых Республике Корея пришлось покрывать дополнительные расходы, а также попытки шпионажа и неправомерное присвоение интеллектуальной собственности, приписываемые членам индонезийской делегации. Эти эпизоды усилили политическое и техническое давление с целью пересмотра роли Индонезии в разработке истребителя поколения 4,5.

Отмена передачи прототипа истребителя Boramae считается серьезным ударом для ВВС Индонезии, которые надеялись использовать KF-21 005 для ускорения подготовки пилотов, разработки оперативной доктрины, интеграции отечественного и зарубежного вооружения.

В соответствии с новыми условиями, Индонезия останется в программе, однако с ограниченным доступом к технологиям, прототипам и критически важным этапам разработки.

В настоящее время Республика Корея уже эксплуатирует шесть прототипов KF-21 Boramae, которые проходят летные испытания, оценку датчиков и интеграцию ракет класса "воздух-воздух". Цель Сеула – начать серийное производство в 2026 году и достичь начальной оперативной готовности в 2028 году.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в соответствии с подписанным двумя странами в 2015 году начальным соглашением, Индонезия приняла на себя обязательство до 2026 года оплатить 20% общих затрат на разработку истребителя, которые оценивались в 8,1 трлн. вон (5,99 млрд. долл.). Правительство Республики Корея обязалось оплатить 60% расходов, а KAI – покрыть оставшиеся 20%. В обмен на инвестиции Индонезия должна была получить один прототип, доступ к разработанным технологиям и "ноу-хау", а также могла приобрести до 48 истребителей.

В общей сложности Индонезия должна была внести около 1,6 трлн. вон. Тем не менее, по различным причинам платежи поступали нерегулярно, временами приостанавливались.

В мае 2024 года Джакарта инициировала обсуждение сокращения своей доли финансирования до 600 млрд. вон и соответствующего снижения уровня передачи технологий. Ранее, в январе 2024 года, компания Korea Aerospace Industries (KAI) задержала индонезийских сотрудников при попытке выноса нескольких флэш-накопителей с конфиденциальными данными по KF-21 с предприятия в Сачхоне.

Республика Корея и Индонезия окончательно закрыли вопрос по снижению доли участия Джакарты в совместном проекте разработки истребителя KF-21 до 600 млрд. вон (443 млн. долл.) в июне 2025 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Южная Корея
Компании
DAPA
KAI
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.01 11:38
  • 13628
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.01 11:02
  • 1
Новый выставочный центр «Буран» открылся в Музейном комплексе в Верхней Пышме
  • 21.01 09:47
  • 3
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 21.01 03:05
  • 0
Сравнение платформы "Армата" с запускаемым в серию в этом году Т-90М2 (по имеющейся о них информации))
  • 20.01 19:24
  • 0
И еще о танках: проект Т-90М2 "Рывок-1", по планам - в серии с 2026/2027 г.
  • 20.01 18:27
  • 0
Комментарий к "В новом М1Е3 Abrams повторяются некоторые идеи танка из КНДР 2017 года"
  • 20.01 17:14
  • 3
Суд арестовал имущество и деньги Чубайса в рамках нового иска «Роснано»
  • 20.01 16:45
  • 1
"Калашников": автомат для штурмовиков АК-12К сконструировали за полгода
  • 20.01 16:41
  • 1
Глава "Калашникова" заявил о нехватке квалифицированных кадров в ОПК
  • 20.01 03:32
  • 1
Комментарий к "Сможет ли новый высотный разведывательный самолет "Хищник" сравниться со своим советским предшественником МиГ-25Р? (Military Watch Magazine, США)"
  • 20.01 01:24
  • 1
Космический фотоаппарат для внеземных цивилизаций: чем займется телескоп Nancy Grace Roman
  • 19.01 21:02
  • 0
Комментарий к "Названо преимущество танка M1E3 Abrams"
  • 19.01 20:32
  • 0
Комментарий к "Великобритания не готова к войне с Россией, заявил представитель Министерства обороны (The National Interest, США)"
  • 19.01 20:22
  • 89
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.01 06:41
  • 0
Комментарий к "Используя опыт Украины: Польша готовится к нанесению глубоких ударов по России"