ЦАМТО, 20 января. Согласно заявлению Агентства программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA), Индонезия не получит прототип истребителя KF-21 Boramae ("Борамэ") в связи с существенными изменениями в соглашении о сотрудничестве между двумя странами.

Решение связано с сокращением финансового участия Индонезии в программе и накопившимися за последние несколько лет спорами. Пересмотр условий привел к сокращению вклада Джакарты и отмене льгот.

В июне 2025 года Сеул и Джакарта пересмотрели условия совместного проекта. Индонезия, первоначально ответственная за долю в проекте на сумму в 1,6 трлн. вон, сократила свой вклад до 600 млрд. вон, из которых в прошлом году индонезийское правительство выплатило 500 млрд. вон.

В результате сокращения участия Индонезия потеряла ранее согласованные права, включая получение прототипа KF-21 005, который планировалось передать ВВС Индонезии для проведения летных и интеграционных испытаний вооружения.

Участие Джакарты в программе KF-21 было отмечено такими проблемами, как повторяющиеся задержки платежей, из-за которых Республике Корея пришлось покрывать дополнительные расходы, а также попытки шпионажа и неправомерное присвоение интеллектуальной собственности, приписываемые членам индонезийской делегации. Эти эпизоды усилили политическое и техническое давление с целью пересмотра роли Индонезии в разработке истребителя поколения 4,5.

Отмена передачи прототипа истребителя Boramae считается серьезным ударом для ВВС Индонезии, которые надеялись использовать KF-21 005 для ускорения подготовки пилотов, разработки оперативной доктрины, интеграции отечественного и зарубежного вооружения.

В соответствии с новыми условиями, Индонезия останется в программе, однако с ограниченным доступом к технологиям, прототипам и критически важным этапам разработки.

В настоящее время Республика Корея уже эксплуатирует шесть прототипов KF-21 Boramae, которые проходят летные испытания, оценку датчиков и интеграцию ракет класса "воздух-воздух". Цель Сеула – начать серийное производство в 2026 году и достичь начальной оперативной готовности в 2028 году.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в соответствии с подписанным двумя странами в 2015 году начальным соглашением, Индонезия приняла на себя обязательство до 2026 года оплатить 20% общих затрат на разработку истребителя, которые оценивались в 8,1 трлн. вон (5,99 млрд. долл.). Правительство Республики Корея обязалось оплатить 60% расходов, а KAI – покрыть оставшиеся 20%. В обмен на инвестиции Индонезия должна была получить один прототип, доступ к разработанным технологиям и "ноу-хау", а также могла приобрести до 48 истребителей.

В общей сложности Индонезия должна была внести около 1,6 трлн. вон. Тем не менее, по различным причинам платежи поступали нерегулярно, временами приостанавливались.

В мае 2024 года Джакарта инициировала обсуждение сокращения своей доли финансирования до 600 млрд. вон и соответствующего снижения уровня передачи технологий. Ранее, в январе 2024 года, компания Korea Aerospace Industries (KAI) задержала индонезийских сотрудников при попытке выноса нескольких флэш-накопителей с конфиденциальными данными по KF-21 с предприятия в Сачхоне.

Республика Корея и Индонезия окончательно закрыли вопрос по снижению доли участия Джакарты в совместном проекте разработки истребителя KF-21 до 600 млрд. вон (443 млн. долл.) в июне 2025 года.