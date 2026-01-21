БПЛА Supercam получили технологию дистанционного управления из любой точки мира

После серии полигонных испытаний уже проводятся реальные успешные боевые вылеты в зонах КТО и СВО, сообщила официальный представитель ГК "Беспилотные системы" Екатерина Згировская

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Основные разведывательные беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил РФ Supercam получили технологию дистанционного управления из любой точки мира. Технология уже прошла боевую апробацию в зоне СВО и подтвердила высокую эффективность, сообщила ТАСС официальный представитель ГК "Беспилотные системы" Екатерина Згировская в рамках выставки UMEX 2026 в Абу-Даби.

"Разработчик и производитель линейки БПЛА Supercam - ГК "Беспилотные системы" - разработала и успешно испытала технологию дистанционного управления. Решение позволяет развернуть пункт управления БПЛА в любой точке мира, получая телеметрию, фото, видео и другие данные в режиме реального времени по защищенному каналу в зашифрованном виде. <…> После серии полигонных испытаний уже проводятся реальные успешные боевые вылеты в зонах КТО и СВО, т. е. в реальных условиях сложной помеховой обстановки, где технология подтвердила свою применимость и эффективность", - заявила Згировская.

Как отметили в организации, внедрение технологии позволяет обеспечить новый уровень безопасности наиболее квалифицированной части расчета БПЛА - пилота и оператора полезной нагрузки. "В уже ставшей традиционной модели боевого применения эта категория специалистов - наиболее тактически значимая цель для противника, применяющего для их поражения дорогостоящее высокоточное оружие. Новый способ управления предполагает, что в зоне риска работает только расчет техников, обеспечивающий запуск и подбор самолета. Квалифицированные техники способны обеспечить выполнение каждого из этих действий в течение нескольких минут", - заявила Згировская.

Она уточнила, что непосредственно в районе работы БПЛА находятся только антенна и модем для передачи данных, что обеспечивает достаточную защищенность данных в случае поражения или захвата позиции. При этом технология позволяет обеспечить минимальную задержку передачи данных между удаленным пунктом управления и самолетом, гарантируя полный контроль и возможность решения боевой задачи", - сказала официальный представитель ГК "Беспилотные системы".

По словам Згировской, новая разработка также имеет большие перспективы гражданского применения: мониторинг протяженных объектов (нефте- и газопроводы, ЛЭП), поисково-спасательные операции и экологический контроль. "Технология позволяет существенно снизить логистические издержки и разворачивать ситуационные центры с операторами в любой точке мира. ГК "Беспилотные системы" продолжает непрерывное совершенствование технологии, фокусируясь на повышении ее надежности, удобства и адаптации под задачи как силовых ведомств, так и гражданских отраслей экономики", - отметила она.

О выставке

Выставка UMEX 2026 проходит 20-22 января. В рамках мероприятия ГК "Беспилотные системы" представляет БПЛА Supercam S350, зарекомендовавший себя как в гражданской, так и в военной сфере. Также показана новейшая разработка компании - скоростной разведывательный беспилотник Supercam S180. Кроме того, в экспозиции представлен квадрокоптер Supercam X4 двойного назначения.