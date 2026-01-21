Войти
ТАСС

БПЛА Supercam получили технологию дистанционного управления из любой точки мира

285
0
0
Источник изображения: © Владимир Гердо/ ТАСС

После серии полигонных испытаний уже проводятся реальные успешные боевые вылеты в зонах КТО и СВО, сообщила официальный представитель ГК "Беспилотные системы" Екатерина Згировская

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Основные разведывательные беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил РФ Supercam получили технологию дистанционного управления из любой точки мира. Технология уже прошла боевую апробацию в зоне СВО и подтвердила высокую эффективность, сообщила ТАСС официальный представитель ГК "Беспилотные системы" Екатерина Згировская в рамках выставки UMEX 2026 в Абу-Даби.

"Разработчик и производитель линейки БПЛА Supercam - ГК "Беспилотные системы" - разработала и успешно испытала технологию дистанционного управления. Решение позволяет развернуть пункт управления БПЛА в любой точке мира, получая телеметрию, фото, видео и другие данные в режиме реального времени по защищенному каналу в зашифрованном виде. <…> После серии полигонных испытаний уже проводятся реальные успешные боевые вылеты в зонах КТО и СВО, т. е. в реальных условиях сложной помеховой обстановки, где технология подтвердила свою применимость и эффективность", - заявила Згировская.

Как отметили в организации, внедрение технологии позволяет обеспечить новый уровень безопасности наиболее квалифицированной части расчета БПЛА - пилота и оператора полезной нагрузки. "В уже ставшей традиционной модели боевого применения эта категория специалистов - наиболее тактически значимая цель для противника, применяющего для их поражения дорогостоящее высокоточное оружие. Новый способ управления предполагает, что в зоне риска работает только расчет техников, обеспечивающий запуск и подбор самолета. Квалифицированные техники способны обеспечить выполнение каждого из этих действий в течение нескольких минут", - заявила Згировская.

Она уточнила, что непосредственно в районе работы БПЛА находятся только антенна и модем для передачи данных, что обеспечивает достаточную защищенность данных в случае поражения или захвата позиции. При этом технология позволяет обеспечить минимальную задержку передачи данных между удаленным пунктом управления и самолетом, гарантируя полный контроль и возможность решения боевой задачи", - сказала официальный представитель ГК "Беспилотные системы".

По словам Згировской, новая разработка также имеет большие перспективы гражданского применения: мониторинг протяженных объектов (нефте- и газопроводы, ЛЭП), поисково-спасательные операции и экологический контроль. "Технология позволяет существенно снизить логистические издержки и разворачивать ситуационные центры с операторами в любой точке мира. ГК "Беспилотные системы" продолжает непрерывное совершенствование технологии, фокусируясь на повышении ее надежности, удобства и адаптации под задачи как силовых ведомств, так и гражданских отраслей экономики", - отметила она.

О выставке

Выставка UMEX 2026 проходит 20-22 января. В рамках мероприятия ГК "Беспилотные системы" представляет БПЛА Supercam S350, зарекомендовавший себя как в гражданской, так и в военной сфере. Также показана новейшая разработка компании - скоростной разведывательный беспилотник Supercam S180. Кроме того, в экспозиции представлен квадрокоптер Supercam X4 двойного назначения. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.01 11:38
  • 13628
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.01 11:02
  • 1
Новый выставочный центр «Буран» открылся в Музейном комплексе в Верхней Пышме
  • 21.01 09:47
  • 3
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 21.01 03:05
  • 0
Сравнение платформы "Армата" с запускаемым в серию в этом году Т-90М2 (по имеющейся о них информации))
  • 20.01 19:24
  • 0
И еще о танках: проект Т-90М2 "Рывок-1", по планам - в серии с 2026/2027 г.
  • 20.01 18:27
  • 0
Комментарий к "В новом М1Е3 Abrams повторяются некоторые идеи танка из КНДР 2017 года"
  • 20.01 17:14
  • 3
Суд арестовал имущество и деньги Чубайса в рамках нового иска «Роснано»
  • 20.01 16:45
  • 1
"Калашников": автомат для штурмовиков АК-12К сконструировали за полгода
  • 20.01 16:41
  • 1
Глава "Калашникова" заявил о нехватке квалифицированных кадров в ОПК
  • 20.01 03:32
  • 1
Комментарий к "Сможет ли новый высотный разведывательный самолет "Хищник" сравниться со своим советским предшественником МиГ-25Р? (Military Watch Magazine, США)"
  • 20.01 01:24
  • 1
Космический фотоаппарат для внеземных цивилизаций: чем займется телескоп Nancy Grace Roman
  • 19.01 21:02
  • 0
Комментарий к "Названо преимущество танка M1E3 Abrams"
  • 19.01 20:32
  • 0
Комментарий к "Великобритания не готова к войне с Россией, заявил представитель Министерства обороны (The National Interest, США)"
  • 19.01 20:22
  • 89
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.01 06:41
  • 0
Комментарий к "Используя опыт Украины: Польша готовится к нанесению глубоких ударов по России"