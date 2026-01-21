МО РФ организовало отбор граждан в подразделения беспилотных войск

Для новобранцев предусмотрен контракт на срок от одного года с обязательным курсом обучения управлению дронами, выплаты за уничтожение целей, а также гарантированные увольнение по истечении срока контракта при нежелании заключить новый, отметили в министерстве

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Работа по отбору граждан в подразделения Войск беспилотных систем (БПС) Вооруженных сил Российской Федерации была организована во всех субъектах страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

1

Медведев: беспилотные войска будут среди приоритетов комплектования ВС РФ2

Белоусов: в 2026 году предстоит завершить формирование войск беспилотных систем

"На пунктах отбора на военную службу по контракту во всех регионах страны организована работа по комплектованию новых подразделений Войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Ежедневно в пункты отбора поступают многочисленные заявления от граждан, изъявляющих желание проходить военную службу в новом роде войск", - говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, только для новобранцев в подразделения БПС предусмотрен контракт на срок от одного года с обязательным курсом обучения управлению дронами, выплаты за уничтожение целей, а также гарантированные увольнение по истечении срока контракта при нежелании заключить новый. Там уточнили, что отбор проводится на должности операторов БПЛА, инженеров, техников и другие специальности.

"Кандидатам предъявляются соответствующие требования по возрасту, состоянию здоровья, уровню образования, профессионально-психологической пригодности <…>. Дополнительными преимуществом при отборе операторов БПЛА являются развитые аналитические способности и вестибулярный аппарат, мелкая моторика рук, уверенное пользование компьютером", - проинформировали в министерстве.

"Инструкторы Войск БПС на месте проводят предварительный отбор и при соответствии требованиям после заключения контракта направляют военнослужащих в учебные центры для прохождения курса подготовки по специальности", - добавили там.

Войска беспилотных систем

Как сообщал в ноябре 2025 года замначальника Войск беспилотных систем полковник Сергей Иштуганов, создание этого рода войск в Вооруженных силах РФ состоялось, определена его структура, сформированы штатные полки и другие подразделения. Новый род войск формируется в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина.

Министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства сообщал, что формирование войск беспилотных систем предстоит завершить в 2026 году, необходимо перейти от выполнения отдельных задач группами к комплексным совместным действиям в составе подразделений и воинских частей.